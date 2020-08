Der Streit um das Mitbestimmungsrecht bei der Besetzung des Aufsichtsrats des größten Softwareherstellers Europas SAP geht in die nächste Runde.

Nachdem die Richter des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt am Dienstag keine grundsätzliche Entscheidung in der Sache gefällt haben, soll sich nun der Europäische Gerichtshof mit dem Fall beschäftigen. Luxemburg solle folgende Fragestellung klären, so ein Gerichtssprecher: Muss ein exklusives Vorschlagsrecht für Aufsichtsratssitze, das Gewerkschaften zusteht, auch gewahrt bleiben, wenn sich eine deutsche Firma die Unternehmensform einer Europäischen Gesellschaft (SE) gibt?

In Vorinstanzen gescheitert

Hintergrund: 2014 wandelte sich der SAP-Konzern – der in der Region Rhein-Neckar rund 15.500 Menschen beschäftigt, darunter viele aus der Pfalz – von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Europäische Gesellschaft (SE) um. Dabei wurde die Anzahl der Sitze im Aufsichtsrat von 16 auf 18 erhöht. Neun davon sind für Vertreter der Arbeitnehmer vorgesehen. Davon dürfen Gewerkschaften einen Sitz – unter gewissen Voraussetzungen sogar zwei Sitze – mit einem Vertreter besetzen. Allerdings sieht eine Vereinbarung, die bei der Umwandlung geschlossen worden war, vor, dass die Anzahl der Sitze auf zwölf reduziert werden kann. Dies würde dazu führen, dass die festen Sitze für die Gewerkschaftsvertreter entfielen. Daran nahmen IG Metall und Verdi Anstoß, weil sie so ihr exklusives Vorschlagsrecht verlieren würden. Die Gewerkschaften klagten und scheiterten damit in den Vorinstanzen.

Dass die Richter am höchsten Arbeitsgericht in Deutschland das Anliegen der Gewerkschaften nach Luxemburg geben, werten diese als Erfolg. „Der Versuch, die deutsche Mitbestimmung über eine Vereinbarung bei Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) auszuhebeln, ist zu Recht als europarechtlich relevant eingestuft worden“, so Christoph Meister von Verdi.