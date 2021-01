Erschwerte Geschäfte durch die Pandemie, gekappte Finanzziele, ein Absturz an der Börse – 2020 war kein gutes Jahr für SAP. Auch für 2021 fallen die Prognosen mager aus.

Europas größter Softwarehersteller SAP stellt sich trotz eines halbwegs ordentlichen Schlussquartals 2020 auf weiter schwere Zeiten ein. Nach einem leichten Umsatzrückgang im vergangenen Jahr rechnet der vom Börsenwert her größte deutsche Dax-Konzern für 2021 mit einem Minus um bis zu 6 Prozent beim Betriebsergebnis (ohne Sondereffekte). Die Prognose basiert auf vorläufigen Zahlen.

Für das abgelaufene Jahr vermeldete SAP ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 8,28 Milliarden Euro, etwas mehr als im Vorjahr. Das ist allerdings vor allem dem zwischenzeitlich abgestürzten Börsenkurs geschuldet, der deutlich geringere Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen als noch 2019 begründete. Beim Umsatz steht unterm Strich für 2020 ein Rückgang von 1 Prozent auf 27,34 Milliarden Euro. Zum Nettoergebnis will SAP am 29. Januar Angaben machen.

Lizenzgeschäft schneidet besser ab als befürchtet

Im vierten Quartal schnitten die Walldorfer besser ab als von Analysten erwartet, weil die Lizenzverkäufe nicht so stark zurückgingen wie befürchtet. Nachdem der Tech-Konzern im Herbst aber überraschend zum wiederholten Mal seine Finanzziele für 2020 sowie ein Profitabilitätsversprechen kassiert hatte, stürzte SAP auch an der Börse ab. Dutzende Milliarden Euro Unternehmenswert lösten sich seither in Luft auf.

Konzernchef Christian Klein setzt künftig auf eine erweiterte Vorstandsmannschaft. Die US-Amerikanerin Julia White (47) wechselt vom Softwareriesen Microsoft zu SAP und soll vom 1. März an in einer neuen Vorstandsfunktion das Marketing sowie die Sparte innovative Geschäfts- und Technologielösungen verantworten. Schon einen Monat früher rückt Scott Russell (47) intern in das SAP-Führungsgremium auf. Der Australier ersetzt die Ende Januar scheidende Adaire Fox-Martin, Chefin von Vertrieb und Kundenservicesparte.