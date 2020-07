Europas größter Softwarehersteller SAP – der in der Region Rhein-Neckar rund 15.000 Mitarbeiter hat, darunter viele aus der Pfalz – hat mitten in der Corona-Krise mehr Gewinn gemacht und will die Gunst der Stunde für den Teilbörsengang einer Tochter nutzen.Dass es im zweiten Quartal überraschend gut lief für die Walldorfer, hatte das Dax-Schwergewicht schon vor zweieinhalb Wochen mit Zahlen zu Umsatz und operativem Gewinn gezeigt. Aber auch unterm Strich blieb deutlich mehr übrig als vor einem Jahr, wie es am Montag hieß. Am Vorabend hatte SAP die Anleger bereits erneut überrascht: Der seit Anfang 2019 zum Konzern gehörende US-Milliardenzukauf Qualtrics soll an die Börse gebracht werden.

Im November 2018 hatte Ex-Chef Bill McDermott die Übernahme des auf Marktforschungs- und Umfragedaten spezialisierten Anbieters Qualtrics kurz vor dessen damals geplantem Börsengang angekündigt. SAP zahlte 8 Milliarden Dollar (heute rund 6,9 Mrd Euro).

Das Cloudgeschäft gilt gerade in der Krise als wetterfest. Während auch bei SAP die Lizenzerlöse absacken, also die Softwareverträge gegen große Einmalzahlung, fließen die Abonnementzahlungen weiter – wenn Kunden kündigen, verlieren sie hier nämlich in aller Regel den Zugang zur genutzten Software. SAP will weiter vom Wachstum der Sparte profitieren – im zweiten Quartal gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von 34 Prozent auf 168 Millionen Euro. Zwischen April und Ende Juni kletterte der Gewinn unterm Strich um 52 Prozent auf 885 Millionen Euro. Das lag auch daran, dass ein Programm zum Abbau von Stellen ein Jahr zuvor knapp 200 Millionen Euro gekostet hatte.