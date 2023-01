Dank guter Vorgaben der Übersee-Börsen haben sich auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune gezeigt. Allerdings gilt dies vor allem für die zweite und dritte Börsenliga, denn der Dax stieg am Vormittag um lediglich 0,30 Prozent auf 15 127,03 Punkte. Dass der deutsche Leitindex hinterherhinkt, dürfte großteils an deutlichen Verlusten der schwergewichteten SAP-Aktie liegen.

Frankfurt/Main (dpa) - Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,41 Prozent auf 28 829,98 Zähler aufwärts. Der SDax kletterte um rund 1,1 Prozent. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,6 Prozent.

Die Berichtssaison der Unternehmen lieferte mit Zahlen von Sartorius und SAP Licht und Schatten. Klar positive Signale kamen aus den USA: Mit einem starken Handelsende hatte es der Dow Jones Industrial am Vorabend minimal ins Plus geschafft. Die Technologiewerte an der Nasdaq holten deutliche Verluste immerhin großteils auf. Die Tesla-Papiere kletterten nachbörslich nach Geschäftszahlen des Elektroautobauers um fast 6 Prozent.

Die Aktien von SAP beschleunigten nach negativ aufgenommenen Zahlen des Softwarekonzerns ihren jüngsten Abwärtstrend und fielen um 3,7 Prozent. Damit waren sie klares Schlusslicht im Dax.

Die Papiere von Sartorius verteuerten sich um 6,0 Prozent und waren damit klarer Dax-Spitzenreiter. Im frühen Handel waren sie auf den höchsten Stand seit Mitte September gestiegen.

Mit einem Kursaufschlag von 6,5 Prozent waren die Titel von Evotec Spitzenreiter im MDax. Der Wirkstoffforscher geht mit dem Pharmakonzern Johnson & Johnson eine Kooperation bei der Entwicklung immunbasierter Krebstherapien ein.