Zum plötzlichen Rücktritt der Co-Chefin des Walldorfer Software-Konzerns SAP, Jennifer Morgan (48), hüllt sich der Betriebsrat in Schweigen. Die US-Amerikanerin war, wie berichtet, gerade einmal ein halbes Jahr zusammen mit Christian Klein (39) an der Spitze des Dax-Konzerns, nachdem sich der US-Amerikaner Bill McDermott (58) überraschend zurückgezogen hatte.

Ralf Zeiger (52), Betriebsratsvorsitzender der SAP SE und zugleich seit 2019 Aufsichtsratsmitglied, äußerte sich nach wiederholter RHEINPFALZ-Anfrage am Mittwoch nicht. Sowohl zu Fragen nach dem Grund für das Ausscheiden der Amerikanerin als auch nach der Stimmung unter der Belegschaft nach den zahlreichen personellen Veränderungen im Führungsbereich in den vergangenen Monaten verweigerte Zeiger die Auskunft und verwies auf eine SAP-Pressemitteilung.

„Früher als geplant“

Auch SAP selbst drückt sich um klare Aussagen herum. In einer Pressemitteilung hieß es vergangene Woche: „Mehr denn je verlangt die aktuelle Situation von Unternehmen schnelles, entschlossenes Handeln und eine klare, hierbei unterstützende Führungsstruktur.“ Die Entscheidung zurück zum Modell eines alleinigen Vorstandssprechers sei daher früher als geplant gefallen, „um in dieser beispiellosen Krise eine starke, eindeutige Führungsverantwortung sicherzustellen“.

Mutmaßlich gab es demnach ein massives Zerwürfnis zwischen Klein, der in Walldorf arbeitet, und Morgan, die ihren Dienstsitz in den USA hatte. Dies bestätigt auch eine Beraterin für das internationale Top-Management: „Es scheint keine Traumhochzeit zwischen den beiden gewesen zu sein, sonst würden sie gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten weitermachen“, sagte Dorothee Echter dem „Spiegel“.

Viele Millionen Euro

Klar ist indes, dass Morgan, die McDermott-Vertraute, nun nicht am Hungertuch nagt. Für 2019 kann sie mit einer Gesamtvergütung von maximal rund 16 Millionen Euro rechnen. Was für 2020 inklusive Abfindung fließt, ist noch unklar.