Die S-Bahn nach Zweibrücken war und ist für viele eine oft quälende Geduldsprobe. Heute ist klar, dass sich zähes Engagement gelohnt hat.

Bei keinem Bahnreaktivierungsprojekt in Rheinland-Pfalz hat ehrenamtliches Engagement eine so bedeutende Rolle gespielt wie bei der nun vertraglich geregelten Verlängerung der S-Bahn Rhein-Neckar nach Zweibrücken. Und trotz aller Rückschläge und Enttäuschungen über eine Reihe von Verzögerungen hat sich bei diesem Projekt auch die rheinland-pfälzische Landespolitik bewährt.

Besondere Erwähnung verdient dabei die Rolle der FDP, die Ende 2010 aus der Opposition heraus bei diesem Thema die damals mit absoluter Mehrheit regierende SPD zuerst unter Druck setzte, dann aber im richtigen Moment von Opposition auf Kooperation umschaltete und einen einstimmigen Landtagsbeschluss erwirkte. Schlüsselfigur der Liberalen war dabei der frühere Staatssekretär Günter Eymael. Die Früchte konnte 2017 dann der rheinland-pfälzische Landesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ernten.

Dass das Projekt nun in schwieriger gewordenen Zeiten immer noch die nötige Priorität genießt ist aktuell aber auch das Verdienst der grünen Klimaschutzministerin Katrin Eder. Sie kann sich glücklich schätzen, ein Projekt in trockene Tücher zu bringen, das mit der raren Kombination aus Bahnreaktivierung und gleichzeitiger Elektrifizierung doppelt gut nicht nur in die Programmatik der Grünen passt, sondern auch bei anderen Parteien verdientermaßen breite Zustimmung findet.