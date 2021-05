Für den Kreis Germersheim passt eine Kombination von Stadtbahn und S-Bahn Rhein-Neckar besser als das derzeitige Stadtbahn-Angebot.

Kaum ein Verkehrsprojekt in der Pfalz ist von einem so breiten politischen Konsens getragen worden wie die Stadtbahn von Karlsruhe nach Germersheim. Der Kreis Germersheim hat sich dafür auch in einzigartiger Weise mit eigenen Mitteln engagiert. Im Rückblick hat sich dies durchaus gelohnt. Allerdings hat es inzwischen doch eine gewisse Ernüchterung gegeben, zu der neben Problemen bei der Betriebsqualität auch die Komplikationen mit der Verbindung Richtung Norden beigetragen haben.

Auf langen Strecken wird Stadtbahn abgelöst

Die Karlsruher Stadtbahn ist ein Erfolgsmodell mit internationaler Ausstrahlung. Mittlerweile hat sich aber auch in Baden-Württemberg, wo der Stadtbahn lange Zeit fast überall der rote Teppich ausgerollt worden war, die Begeisterung etwas abgekühlt. Die wegen ihrer aufwendigen Technik sehr teuren Stadtbahn-Fahrzeuge werden derzeit auch auf Linien eingesetzt, für die sie eigentlich nicht optimal geeignet sind. Auf den besonders langen Strecken von Karlsruhe nach Freudenstadt und Heilbronn werden sie deshalb künftig von besser zum Einsatzgebiet passenden Triebwagen abgelöst.

Der ab Ende 2023 geplante Mischbetrieb von Stadtbahn und S-Bahn Rhein-Neckar wird der Nachfragesituation zwischen Germersheim und Wörth besser gerecht als der heutige Stadtbahnbetrieb. Nachteilig ist zwar, dass die Bahnsteighöhe nicht optimal zu den Rhein-Neckar-Triebwagen passt. Dafür gibt es aber neue Direktverbindungen, die eine deutliche Verbesserung gegenüber der heutigen Situation mit viel zu oft unzuverlässigen Anschlüssen in Germersheim darstellen.