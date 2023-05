Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Mannheimer Konzern Südzucker will in seinem Pfälzer Werk Neu-Offstein eine neue Produktionsanlage errichten: Aus Ackerbohnen sollen dort Proteine gewonnen werden als Grundstoff für Fleisch- und Milchersatzprodukte. Neue Arbeitsplätze entstehen auch.

Die Anlage soll nach Angaben von Südzucker in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Betrieb gehen. Investiert werden 50 Millionen Euro, bis zu 25 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. In