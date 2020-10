Obwohl das Zuckergeschäft deutlich schlechter läuft als erwartet sieht sich die Südzucker-AG nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 (28. Februar) auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Die Anzahl der Mitarbeiter in Mannheim und Neu-Offstein ist annähernd stabil.

Zum Halbjahresbilanzstichtag 31. August beschäftigte Südzucker am Konzernsitz in Mannheim 528 (Vorjahr: 525) Mitarbeiter, im pfälzischen Neu-Offstein (Kreis Bad Dürkheim) 629 (Vorjahr: 636). Das Zuckergeschäft bereitet weiterhin Probleme. Hier rechnet der Konzern im laufenden Geschäftsjahr nun mit einem Verlust, nachdem er bislang noch einen Gewinn für möglich gehalten hat. Gut lief dagegen das Geschäft mit Tiefkühlpizzen. Die Bioethanol-Tochter Crop Energies profitierte von gestiegenen Bioethanol-Preisen.

Ergebnisprognose bekräftigt

Konzernweit gleichen sich die positiven und negativen Effekte in den einzelnen Sparten in etwa aus, so dass die Prognose bestätigt wurde. Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr auf 6,9 bis 7,2 (Vorjahr: 6,7) Milliarden Euro steigen. Das operative Ergebnis werde unverändert in einer Bandbreite von 300 bis 400 Millionen Euro gesehen, hieß es – nach 116 Millionen Euro im Vorjahr.

Im Halbjahr zog der Umsatz leicht auf 3,35 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis legte um rund drei Viertel auf 129 Millionen Euro zu. Unterm Strich blieben 66 Millionen Euro Überschuss nach 20 Millionen Euro im Jahr davor. Die einzelnen Sparten entwickelten sich im ersten Halbjahr sehr unterschiedlich. So profitierte das größte Segment Spezialitäten unter anderem von der hohen Nachfrage nach tiefgekühlten Lebensmitteln. Auch mit der Bioethanol-Tochter Crop Energies verdiente Südzucker operativ mehr. In der Sparte mit der Fruchtverarbeitung ging das operative Ergebnis dagegen zurück. In der Zuckersparte konnte der operative Verlust wegen höherer Preise immerhin reduziert werden. An der Börse kamen die Halbjahreszahlen schlecht an. Die Südzucker-Aktie sackte als Schusslicht im S-Dax um rund 9 Prozent ab.