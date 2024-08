In der Eurokrise waren sie Pleitekandidaten. Jetzt sind sie Wachstumschampions. Griechenland, Spanien und Portugal verzeichnen derzeit mit die stärksten Wachstumsraten der Euro-Zone. Was sind die Gründe für den Boom? Und wie nachhaltig ist der Aufschwung in Südeuropa?

Die 27 Länder der Europäischen Union kamen im vergangenen Jahr gerade mal auf ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte um 0,3 Prozent,