Die RTL-Mediengruppe und das Verlagshaus Gruner + Jahr loteten über Monate eine engere Zusammenarbeit aus. Jetzt steht das Ergebnis fest.

Die RTL-Mediengruppe übernimmt die deutschen Magazingeschäfte und -marken des Hamburger Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr. Der Abschluss des Geschäfts, das sich RTL 230 Millionen Euro kosten lässt, ist für den 1. Januar 2022 vorgesehen. Das teilte die RTL Gruppe am Freitag in Luxemburg mit. Die Übernahme des Kerngeschäfts von Gruner + Jahr vereinbarten die RTL-Gruppe und Bertelsmann. Der Hamburger Zeitschriftenverlag ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des Konzerns. Bertelsmann hält zudem die Mehrheit der Anteile an der börsennotierten RTL Gruppe.

Der Bertelsmann-Konzern in Gütersloh verfolgt schon länger die Strategie, dass in europäischen Märkten durch Zusammenschlüsse schlagkräftigere Medienunternehmen entstehen. Zu Gruner + Jahr zählen Titel wie „Stern“, „Geo“, „Brigitte“, „Essen & Trinken“, „Schöner Wohnen“ und „Gala“. Es gehören auch jüngere Marken wie „Chefkoch“ dazu. 2020 lag der Umsatz des Hamburger Zeitschriftenverlags bei rund 1,14 Milliarden Euro.

Entstehen solle ein crossmedialer „Champion“

Bertelsmann- und RTL-Chef Thomas Rabe sagte, man wolle einen crossmedialen „Champion“ schaffen. Dafür soll eine Organisation geschaffen werden, Details sollen in den kommenden Monaten festgelegt werden. Zusammengerechnet wären beide Einheiten 2020 auf einen Umsatz von 2,63 Milliarden Euro gekommen. Rabe betonte, dass es sich bei der Zusammenführung nicht um ein Kosten-, sondern ein Wachstumsprogramm handele. Jährlich könnten perspektivisch Synergien von rund 100 Millionen Euro erzielt werden, die mehrheitlich umsatz-, also wachstumsgetrieben seien. Über die künftige Führungsstruktur der Organisation wurde noch nichts bekannt.

RTL übernimmt nicht alle Geschäfte des Hamburger Verlags. Bei Bertelsmann bleiben etwa die 25-Prozent-Beteiligung an der Spiegel-Gruppe und die Beteiligung an der DDV Mediengruppe, zu der die „Sächsische Zeitung“ gehört.