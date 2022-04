Die Gartenbranche macht in der Pandemie Rekordumsätze – doch nicht alle profitieren.

Corona hat die Deutschen zu Gärtnern gemacht. Noch nie wurde so viel gebuddelt und gepflanzt wie in der Pandemie. Rosige Zeiten für den deutschen Pflanzenmarkt? Der Umsatz im deutschen Zierpflanzenmarkt ist von 2019 bis 2021 um rund 15 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro gestiegen. Von dem Boom profitieren vor allem große Ketten, rund ein Viertel des Umsatzes im deutschen Gartenmarkt entfiel 2021 auf Bau- und Heimwerkermärkte. Für kleinere Betriebe hierzulande sieht es nicht ganz so rosig aus: Im Vergleich zu 2017 ist die Anzahl der deutschen Zierpflanzenproduzenten um 15 Prozent zurückgegangen. Gründe dafür sind die Konkurrenz aus dem Ausland, hohe Pachtpreise für landwirtschaftliche Flächen sowie gestiegene Energiekosten.