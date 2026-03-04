Der Schweizer Pharma- und Diagnostikakonzern Roche sieht sich hierzulande in der Erfolgsspur. Davon profitiert auch das Werk in Mannheim mit seinen fast 8900 Mitarbeitern.

Viele Unternehmen hierzulande klagen derzeit über ihre schwierige Lage. Der Schweizer Roche-Konzern dagegen sieht seinen Geschäftserfolg in Deutschland sogar als „ein ermutigendes Signal für den Wirtschaftsstandort“, wie er am Mittwoch mitteilte. An den fünf deutschen Standorten – Mannheim, Penzberg, Ludwigsburg und Grenzach-Wyhlen – wird so viel investiert wie noch nie. Die Belegschaft wächst – vor allem in Mannheim.

Der Umsatz in Deutschland stieg 2025 den Angaben zufolge um 4,7 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. 719 Millionen Euro investierte der Konzern hierzulande im vergangenen Jahr, ein Rekordwert in der Konzerngeschichte in Deutschland. Die Anzahl der Mitarbeiter kletterte um 338 auf 18.594. Auf den größten deutschen Standort Mannheim entfiel fast die Hälfte dieses Personalaufwuchses. In der Quadratestadt stieg 2025 die Anzahl der Beschäftigten um 160 auf 8866 am Jahresende. Roche baut damit seine Position als größter Arbeitgeber Mannheims weiter aus. Seit 2020 habe der Konzern in Deutschland über 1800 neue Arbeitsplätze geschaffen und fast 3,8 Milliarden Euro investiert, sagte Claudia Fleischer, Geschäftsführerin der Mannheimer Roche Diagnostics GmbH.

Lieferung in 170 Länder

In das Werk, im Stadtteil Waldhof am Altrhein gelegen, flossen im vergangenen Jahr 280 Millionen Euro an Investitionen. Unter anderem wurde ein Distributionszentrum für Diagnostika für 90 Millionen Euro errichtet. Das hochautomatisierte Logistikzentrum mit einem Durchsatz von 2000 Versandstücken pro Stunde soll Ende März starten und europäische Kunden binnen 24 bis 48 Stunden beliefern. Für 20 Millionen Euro entsteht an der Sandhofer Straße ein neues Eingangsgelände mit quadratischem „Gatehouse“ und einem öffentlich zugänglichen Landschaftspark. Die Open Campus Area Mannheim soll im Sommer dieses Jahres fertiggestellt werden.

Als drittgrößter Standort von Roche weltweit spielt Mannheim eine wichtige Rolle sowohl für die Diagnostik- als auch für die Pharma-Sparte des Konzerns. Hier entwickelt Roche Produkte für Menschen mit Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie beispielsweise Lösungen für ein effektives Diabetes Management – von der Blutzuckermessung bis zur Insulingabe. Darüber hinaus stellt der Konzern in Mannheim Medikamente gegen Krebs her sowie wichtige Produkte für die medizinische Labor-Diagnostik, die in 170 Länder weltweit geliefert werden. Dazu gehören zum Beispiel Flüssigreagenzien oder Teststreifen.

Höherer Versorgungsbedarf

Das stärkste Wachstum im Deutschland-Geschäft steuerte den Angaben zufolge die Division Pharma bei. Der Umsatz hier stieg 2025 um 6,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Das Wachstum sei getrieben von der Nachfrage nach innovativen Roche-Medikamenten und Ausdruck des steigenden Versorgungsbedarfs in einer alternden Gesellschaft, erläuterte am Mittwoch Daniel Steiners, Vorstand der Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen. Den größten Anteil am Umsatz in Deutschland machten die konzerninternen Lieferungen aus Deutschland in den weltweiten Roche-Verbund aus. Dieser Wert kletterte um 5,0 Prozent auf knapp 5,8 Milliarden Euro. Diese Lieferungen unterstrichen die strategische Bedeutung Deutschlands als Exportnation und Technologie- und Produktionsknotenpunkt innerhalb des Roche-Konzerns weltweit, sagte Geschäftsführerin Fleischer. Das dritte Umsatzstandbein in Deutschland, die Diagnostika-Division, hielt sich mit einem Rückgang von 1 Prozent auf 909 Millionen Euro „stabil“, wie Daniela Kahlert, Geschäftsführerin der Mannheimer Roche Diagnostics Deutschland GmbH, sagte. Der Rückgang sei erwartet worden. Hier wirke sich der technologische Wandel weg vom Blutzuckerteststreifen hin zur kontinuierlichen Glukosemessung aus.

Nicht alles war eitel Sonnenschein bei der Vorstellung des Deutschlandgeschäfts von Roche am Mittwoch in Mannheim. Roche-Pharma-AG-Vorstand Steiners machte auf eine zunehmende Anzahl von Medikamenten aufmerksam, die in den USA zugelassen, jedoch in der EU nicht verfügbar seien. Etwa jedes vierte zwischen 2014 und 2023 dort zugelassene Pharma-Produkt sei in Europa nicht verfügbar. Diese Lücke werde größer, das mache ihm Sorgen, sagte Steiners.

Innovationen müssten angemessen honoriert werden, denn sie senkten Kosten. Das Gesundheitssystem dürfe nicht kaputtgespart werden. Für Deutschland fordert er Planungssicherheit für langfristige Investitionen und beschleunigte Genehmigungsprozesse.