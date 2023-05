Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jahrelang verharrte die Inflationsrate auf niedrigem Niveau. Nun aber ziehen die Preise kräftig an. Die Bürger und damit auch die Arbeitnehmer bekommen das täglich zu spüren. Die Verteuerung vieler Produkte hat auch Einfluss auf die Lohnforderungen der Gewerkschaften.

In der Corona-Pandemie und angesichts der dadurch verursachten Verwerfungen in vielen Branchen waren Tarifverhandlungen in der jüngeren Vergangenheit vor allem geprägt vom Bemühen,