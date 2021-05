Langlebigkeit und Eleganz, darauf legen es Maximilian und Philipp Petri bei ihren Weinen an. In 14. Generation tragen die Brüder seit 2018 Verantwortung im Familienweingut. Auf rund 22 Hektar Betriebsfläche rund um Herxheim finden sie auf hochgelegenen, mineralreichen und kalkhaltigen Böden ideale Bedingungen.

Philipp Petri kümmert sich vor allem um die Produktion. Er gönnt manchen Rieslingen ein langes Hefelager, lässt die Weine gerne in großen, teilweise schon alten Holzfässern reifen. Die lange Lagerung, so seine Überzeugung, sichert die Geschmacksnuancen und hilft dem Wein bei der Entwicklung seiner Persönlichkeit. Übrigens: fast jede zweite Flasche Weißwein, die jährlich erzeugt wird, ist ein Riesling.

Andere Weiße, beispielsweise die Basisweine, reifen im Edelstahl. „Unsere Weine sollen vor allem gute Essensbegleiter sein“, betont Maximilian Petri, mit seinen 30 Jahren der ältere von beiden. Marketing und Vertrieb sind die Welt des Weinbautechnikers und Winzers mit klassischer Ausbildung. Er hofft, dass sich die Wellen der Pandemie bald wieder legen. Schließlich will er wieder verreisen, um die Export-Kontakte intensiv pflegen können. Von den jährlich etwa 160.000 bis 170.000 gefüllten Flaschen, erreichen gut 30 Prozent Handelspartner im Ausland. Malta, Litauen oder auch die USA und Japan sind dabei wichtige Adressen. Etwa 15 Prozent der Jahresmenge gehen in den Fachhandel, in den Lebensmittel-Einzelhandel und in die Gastronomie. Bleiben noch 55 Prozent für die Endverbraucher. Gerade in diesem Jahr, erzählt Max Petri, habe angesichts der im Zuge von Corona stark gesunkenen persönlichen Kontakte das Onlinegeschäft enorm zugelegt. „Ich denke, wir werden dieses Jahr mit einem blauen Auge davonkommen“, mutmaßt Petri, der gemeinsam mit seinem Bruder den Jahresumsatz 2020 auf rund 900.000 Euro schätzt. Renner im Verkauf ist in diesem Jahr der Graue Burgunder.

Onlinegeschäft legt zu

Der 27-jährige Philipp verbrachte nach seinem Studium in Geisenheim einige Monate in der Champagne und im Burgund, um dort französische Stilistik kennenzulernen. Geblieben ist eine besondere Leidenschaft für Rotweine. Der junge Weinmacher verzichtet im Außenbetrieb auf Unkrautvernichter ebenso wie auf ertragssteigernden Dünger. Naturbelassene, gehaltvolle Beeren sind auf seinem Weg zum Bioweingut umso wichtiger. „In einigen Jahren können wir das schaffen“, gibt sich der Kellermeister zuversichtlich.

Aktuell liegt der Hektarertrag zwischen 6500 und 7000 Litern. Rund 70 Prozent der Gesamternte wird von Hand gelesen. Das garantiert ihm gesunde Beeren in der Kelter. Die roten Trauben, sie machen etwa 40 Prozent der Gesamtmenge aus, sehen prinzipiell keinen Vollernter. Neben dem Spätburgunder pochen auch Frühburgunder, Cabernet Sauvignon und vor allem auch Merlot auf ihre Rechte. Im Keller lässt er seinen Weinen gerne viel Zeit, „damit sie ihren Charakter entfalten“. Und dieser Charakter geht einher mit einem langen Lagerpotenzial. Philipp Petri ergänzt: „Wir gären den Most langsam bei kontrollierten Temperaturen und bewahren so die kostbaren Aromen.“

Mehrere Generationen vereint

Das Weingut Petri ist ein moderner Familienbetrieb, der verschiedene Generationen vereint. Sigrun Petri, die Mutter der beiden, ist für viele Privatkunden das Gesicht des Weingutes. Diplom-Oenologe Gerd Petri, der Seniorchef des Hauses, steht für die Tradition. Dabei teilt er besonders gerne mit seinen beiden Söhnen die Freude, sich wieder einmal auszuprobieren, neue Wege einzuschlagen. In der Regel kümmert er sich vor allem um das Büro und die Zahlen des Unternehmens. Neben zwei Festangestellten beschäftigt Petri noch eine ganze Reihe Saisonmitarbeiter, die zum Teil schon 15 Jahre dem Weingut die Treue halten.

Nachdem die Betriebsfläche erst vor wenigen Jahren um weitere sechs Hektar ausgedehnt wurde, denken die beiden Brüder, die auch in diesem Jahr wieder in die Riege der besten Jungwinzer der Pfalz aufgenommen wurden, aktuell über keine Betriebserweiterung nach. Philipp, der Kellerchef, möchte viel lieber all sein Können daransetzen, um seinen Weinen zu noch mehr Eleganz zu verhelfen. Er favorisiert jene mit einer feinen Säure, die nicht zu intensiv schmecken sollen, nicht aufgesetzt wirken und vor allem nicht vom Holz erschlagen werden. Wichtig ist den beiden, möglichst zeitnah die neue Produktionshalle neben dem Stammhaus zu realisieren.

Darüber hinaus gilt ihr besonderes Augenmerk der klassischen Flaschengärung ihrer Sekte. Gleich sechs verschiedene handgerüttelte Sekte eröffnen die Verkaufsliste. Besonders stolz sind sie auf den Chardonnay & Spätburgunder brut nature, der einige Jahre auf der Hefe lag, ehe er in den Verkauf ging. Das steigende Kundeninteresse macht ihnen Mut, in dieser Sparte noch stärker werden zu wollen.

Preisbeispiel:

Pinot Madeleine, Jahrgang 2019, Frühburgunder trocken, 7,50 Euro.