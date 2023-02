Die auf erneuerbare Energien spezialisierte rheinland-pfälzische Firma Juwi hat in den USA den größten Solarpark ihrer Unternehmensgeschichte aufgebaut.

So hat Juwi, dessen Geschichte Mitte der Neunziger bei Gerbach in der Nordpfalz begonnen hat und dann im rheinhessischen Wörrstadt ihren Lauf nahm, auch Ende 2022 zum guten Ergebnis des Mannheimer Energieversorgers MVV Energie beigetragen. Der bereinigte MVV-Umsatz ohne Energiesteuern betrug in den drei Monaten von Oktober bis Dezember 2022 knapp 1,6 Milliarden Euro (plus 21 Prozent gegenüber der gleichen Vorjahreszeit).

MVV profitiert von höheren Energiepreisen

Der Anstieg ist nach MVV-Angaben im Wesentlichen auf die im Herbst 2022 gegenüber der Vorjahresperiode deutlich höheren Großhandelspreise für Strom und Gas zurückzuführen.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern aus dieser Periode betrug 145 Millionen Euro. Das ist eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum (92 Millionen Euro). Um Vergleichbarkeit gegenüber 2021 herzustellen, hat das Mannheimer Unternehmen den Verkauf seines tschechischen Teilkonzerns 2022 nicht in dieses Ergebnis eingerechnet.

Für die MVV bedeuten die Werte für Umsatz und Gewinn zum Abschluss des Kalenderjahres 2022 einen guten Start ins Geschäftsjahr 2022/23, das für den Mannheimer Versorger am 1. Oktober begonnen hat. Die MVV AG sei mit seinem Kurs „klimapositiv“ gut aufgestellt, „um weiterhin nachhaltig wachsen zu können“, ließ der Vorstandsvorsitzende Georg Müller wissen.

Rund 2000 Mitarbeiter in Mannheim

Für MVV Energie ist Juwi ein wichtiger Unternehmensbestandteil mit Blick auf klimafreundliches Handeln . 2014 hat MVV einen Teil der Firma gekauft und sie schließlich 2018 komplett übernommen. Der Solarpark Pike Solar in Colorado (USA) soll Ende 2023 in Betrieb gehen. Dafür werden in den nächsten Monaten 414.000 Solarmodule auf rund 530 Hektar Fläche installiert. Mit über 223 Megawatt Leistung sollen 46.300 Haushalte mit Strom beliefert werden können.

MVV hat in Mannheim rund 2000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 5500 und weltweit 6100 Beschäftigte.