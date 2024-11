Wirtschaftlich gesehen war der Ukraine-Krieg starker Rückenwind für Rheinmetall, seit Kriegsbeginn hat sich der Börsenkurs mehr als verfünffacht. Jüngste Geschäftszahlen fallen mal wieder positiv aus.

Düsseldorf (dpa) - Die Folgen des Ukraine-Kriegs sind für Deutschlands größten Rüstungskonzern Rheinmetall ein immer stärkerer Wachstumsmotor. Wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte, stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 36 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis schnellte sogar um 72 Prozent auf 705 Millionen Euro in die Höhe - die Geschäfte der Waffenschmiede wurden also wesentlich profitabler als zuvor. Die Auftragsbücher sind voll wie noch nie, der Auftragsbestand liegt inzwischen bei 52 Milliarden Euro - hierbei geht es nicht nur um konkrete Aufträge, sondern auch um Rahmenverträge und andere Vereinbarungen, die vermutlich in Bestellungen münden.

Vorstandsvorsitzender blickt gen Ausland

«Rheinmetall wird gebraucht, das zeigen unsere zahlreichen Auftragserfolge», sagt Firmenchef Armin Papperger. «Wir erleben ein Wachstum, wie wir es im Konzern noch nie hatten.» Der Manager wies auf die Tätigkeit seiner Firma in anderen Staaten hin. Man sei zukunftsweisende Kooperationen eingegangen und habe aussichtsreiche Projekte – so in den USA, in Großbritannien, Italien oder der Ukraine.

In Italien möchte Rheinmetall mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, um Panzer zu bauen. In einer anderen Kooperation will Rheinmetall dies in der Ukraine tun.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger im Oktober bei einer Pressekonferenz in Rom, bei der Pläne für eine gemeinsame Panzerproduktion mit dem italienischen Konzern Leonardo vorgestellt wurden. Foto: Christoph Sator/dpa

Rheinmetall will hoch hinaus

Nach Darstellung von Firmenchef Papperger wird das steile Wachstum der deutschen Waffenschmiede weitergehen. Es seien Großaufträge in der Pipeline, die in den kommenden Jahren weiter steigende Umsätze sicherten. Man baue neue Werke und weite Produktionskapazitäten massiv aus oder man kaufe zu. «So kommen wir unserem Ziel näher, ein globaler Rüstungschampion zu werden.»

Von der globalen Spitzengruppe in der Waffenbranche ist die Firma aber noch ein gutes Stück entfernt: Laut einer Liste des Statistischen Bundesamtes kam Rheinmetall gemessen am Jahresumsatz im Jahr 2023 nur auf Rang 20. Der größte Rüstungskonzern der Welt, Lockheed Martin aus den USA, macht etwa zehnmal mehr Umsatz als die deutsche Firma.

Rheinmetall stellt Panzer, Artillerie, Flugabwehrgeschütze, Munition und Militär-Lastwagen her. Seine Militärgüter kommen nicht nur direkt in der Ukraine zum Einsatz, sondern sie werden auch von Nato-Staaten gekauft, die sich seit Russlands Angriff bedroht fühlen und deshalb deutlich mehr Geld in ihre Armee investieren als zuvor. Rheinmetalls Firmenzentrale ist in Düsseldorf und sein größtes Werk im niedersächsischen Unterlüß.