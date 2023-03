Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während immer mehr Bundesländer von den strengen Zugangsregeln im Handel absehen, zögert die Ampelregierung in Rheinland-Pfalz noch. Nach RHEINPFALZ-Informationen könnte die 2-G-Regel Ende nächster Woche fallen.

Der Ministerrat hat am Dienstag eine Vorlage für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar verabschiedet, in der Lockerungen vorgesehen sind. Darüber werden Ministerpräsidentin