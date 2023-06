Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der französische Autobauer steckt seit Jahren in der Krise. Topmanager Luca de Meo will nun das Ruder herumreißen und stößt dazu einen grundsätzlichen Wandel an. Für den Diesel sieht der Konzern keine Zukunft.

Renault präsentierte am Donnerstag eine Elektro-Version des legendären R5. Der Wagen war in den 1970er Jahren eines der Zugpferde des Autobauers und soll nun dem krisengeschüttelten