Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Mégane oder die Mégane? Da es sich um einen weiblichen Vornamen handelt, müsste es d i e Mégane heißen. Aber es ist nun einmal d e r erfolgreiche Wagen von Renault, der seit 1995 in nunmehr vierter Generation in verschiedenen Versionen gebaut wird. So kann es jeder und jede halten, wie er oder sie will, wenn es um d a s Auto Renault Mégane, hier in der sportlichen Version R.S. Line, oder um andere Auto- und Motorradmarken geht.

TCe steht für Turbo Control Efficiency (effizienter Turbolader-Einsatz), GPF ist die Abkürzung für Gasoline Particulate Filter (Benziner-Partikelfilter) – und