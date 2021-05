Der Premiumhersteller BMW schreibt wieder schwarze Zahlen. Zwischen Juli und September wurden so viele Autos wie in keinem anderen verkauft. Die Belegschaft schrumpft moderat.

„Das dritte Quartal war das absatzstärkste unserer Geschichte“, sagte Konzernchef Oliver Zipse. Weil das Vorquartal wegen Corona zugleich die bislang höchsten Einbrüche gebracht hatte, beträgt nach neun Monaten des Jahres das Absatzminus noch rund 13 Prozent zu den gut 1,6 Millionen global verkauften Fahrzeugen von 2019. Damit schlägt sich BMW aktuell beim Absatz ähnlich wie Audi und leicht besser als Konkurrent Daimler. Auch bei der VW-Tochter liegen die Verkäufe nach neun Monaten um knapp 13 Prozent mit knapp 1,2 Millionen Fahrzeugen unter Vorjahr. Bei Mercedes beträgt das vergleichbare Minus bei 1,6 Millionen verkauften Fahrzeugen ebenso gut 13 Prozent. Was deutsche Autobauer wieder nach oben zieht, ist vor allem China. Zugleich schafft das zunehmende Abhängigkeit vom dortigen Markt.

Blickt man technologisch auf den Absatz, hat BMW elektromobil die Nase vorn. In den ersten neun Monaten stieg der Absatz elektrifizierter BMW-Modelle um ein Fünftel auf über 116.000 Elektroautos der Marken BMW und Mini. Zipse ist schon deshalb sicher, die EU-Vorgaben zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes dieses und nächstes Jahr erfüllen und so hohe Strafzahlungen vermeiden zu können. Auch Daimler sieht dafür eine gute Chance. „Es wird sehr eng“, sagte zuletzt VW-Chef Herbert Diess zu diesem Punkt.

Mit Blick auf einen bevorstehenden Durchbruch der Elektromobilität kündigte Zipse indessen bald eine grundlegende Entscheidung an. Die betrifft die bisher in Front- und Heckantrieb zweigeteilte Fahrzeugarchitektur der Münchner. Ab 2025 werde diese von einem neuen System abgelöst, das dem Elektrozeitalter Rechnung trägt und keine Unterschiede mehr kennen soll. Details wollt Zipse noch nicht nennen. Schon ab 2022 sollen aber in einem ersten Schritt in allen heimischen BMW-Werken elektrifizierte Modelle und Komponenten dafür vom Band laufen.

Das hat den Vorteil, dass schwer kalkulierbare Nachfrageverschiebungen zwischen Autos mit Verbrennungsmotor und Stromern schon auf Werksebene ausgeglichen werden können. Zipse sieht darin einen Wettbewerbsvorteil.

BMW beschäftigt derzeit mit global gut 124.000 Mitarbeitern rund 2000 weniger als 2019. Bei Daimler beträgt der Rückgang 13.000 Stellen. Bis zu 20.000 Jobs weniger könnten es dort am Ende werden. BMW will den laufenden Stellenabbau auf 6000 Jobs beschränken. Bei Audi geht es um rund 10.000 Arbeitsplätze.