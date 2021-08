So langsam sind offenbar selbst die Profis nicht mehr sicher, wohin die Reise gehen wird. „Die Euphorie hält sich in Grenzen und gibt einem pragmatischen Pessimismus Raum“, meinen die Experten der Privatbank Julius Bär. Allen sei klar, „dass die aktuellen Höchststände kaum zu überbieten sind.“ Rekordgewinnwachstum, ein Höhepunkt bei der Konjunkturdynamik und der Gipfel der Fiskalimpulse begrenzen den Optimismus der Anleger. Auf der einen Seite legen die Unternehmen in der aktuellen Berichtssaison solide Ergebnisse vor und blicken auch zuversichtlich in die nähere und weitere Zukunft. Auf der anderen Seite sorgen steigende Infektionszahlen durch die Delta-Variante für Sorgenfalten, denn einen Rückschlag könnte die Weltwirtschaft noch nicht gut vertragen.

Auf Hoch eingestimmt

Noch aber sind die Anleger auf Hoch eingestimmt. Ordentliche Zahlen vom US-Arbeitsmarkt würden belegen, dass die Erholung sogar schneller vorangeht als erwartet, meint die Deutsche Bank-Tochter DWS, die nun für September ein Zeichen der US-Notenbank Fed erwartet. Die US-Währungshüter könnten zum Beispiel andeuten, dass sie ihre Anleihekäufe bald zurückfahren, vermuten die DWS-Experten. Ein Ende der Geldschwemme durch die Notenbanken sehen die meisten Analysten aber noch nicht – frühestens Ende des Jahres könnte dies die gute Stimmung trüben. In Europa sollte die Europäische Zentralbank die Zügel ohnehin länger locker halten als die amerikanischen Kollegen. Am Dienstag wird der ZEW-Index zeigen, wie die Börsenprofis die Lage einschätzen.

RWE und Eon

Auf dem Kalender stehen, trotz Ferienzeit, noch eine Reihe von Unternehmenszahlen. Allein aus dem deutschen Leitindex Dax melden mehrere Konzerne zu Wort, darunter die Energieversorger RWE und Eon. Im Ausland öffnet unter anderem der US-Konzern Walt Disney seine Bücher.