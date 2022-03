Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist nach dem Einbruch wegen Corona im Vorjahr 2021 so stark gewachsen wie noch nie.

„Preisbereinigt nahm das Bruttoinlandsprodukt nach vorläufigen Berechnungen um 9,6 Prozent zu“, sagte der Präsident des Statistischen Landesamtes, Marcel Hürter, am Mittwoch in Mainz. Rheinland-Pfalz stehe damit im Ländervergleich mit Abstand an der Spitze. Ein wesentlicher Grund für das stark überdurchschnittliche Plus (Deutschland plus 2,9 Prozent) ist die Entwicklung und Produktion des Impfstoffs von Biontech. „Aber auch ohne den Sondereffekt Corona-Impfstoff hätte Rheinland-Pfalz sehr gut abgeschnitten.“

Im vierten Quartal 2021 war der Wert aller in Rheinland-Pfalz erzeugten Waren und Dienstleistungen gegenüber dem Vorquartal preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent geklettert. Verglichen mit dem Vorjahresquartal nahm die Wirtschaftsleistung um 10 Prozent zu. 2020 hatte die Pandemie zum zweitgrößten Einbruch in der Nachkriegsgeschichte geführt. Das Bruttoinlandsprodukt war preisbereinigt um 4,5 Prozent geschrumpft.

Unsicherheiten für 2022

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt sprach mit Blick auf das historische Wachstum im gesamten Jahr 2021 von einem „herausragenden Zeugnis für den Wirtschaftsstandort“. „Im Vergleich der Bundesländer liegt nur in Rheinland-Pfalz die Wirtschaftsleistung wieder über dem Vorkrisenniveau“, betonte die FDP-Politikerin. Dies sei eine gute Ausgangsbasis für das wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine mit vielen Unsicherheiten und Herausforderungen behaftete Jahr 2022.

Kräftige Wachstumsimpulse kamen 2021 aus der Industrie – vor allem dank der Pharmabranche. Aber auch die Chemische Industrie und der Maschinenbau trugen wesentlich zu einer Erholung nach dem Einbruch im Vorjahr bei, wie die Statistiker berichten. Die Wirtschaftsleistung des Verarbeitenden Gewerbes (23 Prozent der Bruttowertschöpfung) nahm preisbereinigt um mehr als 12 Prozent zu – und damit stärker als im Bundesdurchschnitt (4,7 Prozent).

Der Dienstleistungssektor, der zwei Drittel der Wertschöpfung erwirtschaftete, verbuchte ein Rekordwachstum, das allerdings größtenteils auf Forschung und Entwicklung und die Einnahmen aus Lizenzen für Impfstoffe zurückzuführen ist. Die Wertschöpfung im Baugewerbe stagnierte nach einem kräftigen Plus im Vorjahr.