Es gibt viele Gründe, die den Antritt einer gebuchten Urlaubsreise vereiteln. Eine Reiserücktrittsversicherung hält den finanziellen Schaden gering. Doch Details sind wichtig.

Krankheit, Unfall, plötzliche Arbeitslosigkeit oder ein kranker Hund? Das alles können Gründe sein, eine gebuchte Urlaubsreise abzusagen. Doch dann bleiben Reisende meist auf hohen Stornogebühren sitzen. Reiserücktrittsversicherungen können das verhindern, wenn der entsprechende Grund versichert ist.

Die Stiftung Warentest hat 138 Tarife unter die Lupe genommen. Darunter sind 52 Policen für kombinierte Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherungen. Zu dieser Kombination rät die Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 1/2023).

Der Vorteil: Man kann Reisen stornieren oder abbrechen, wenn es sein muss. So sichert man nicht nur schon vorab auftretende Risiken ab, sondern auch solche, die erst im Reiseland auftreten. Etwa, wenn ein Urlaub ab- oder unterbrochen oder verlängert werden muss.

Alle Policen ohne Selbstbehalt

Alle 52 Policen sind ohne Selbstbehalt. Dazu wird ebenfalls geraten, weil dafür ansonsten häufig 20 Prozent der Stornokosten fällig würden. Verglichen wurden zum einen Verträge für einzelne Reisen als auch Jahrespolicen – einmal für Einzelreisende und für Familien.

Das Ergebnis: Insgesamt schneiden zwar nur zwei Anbieter mit acht Tarifen mit der Bestnote ab. So bekommen ein „sehr gut“ die Anbieter TravelSecure (Würzburger) für Einzel- und Jahresverträge und Europ Assistance für Jahresverträge für zusammen sechs Tarife. Doch insgesamt zeigt sich mit 27 mehr als die Hälfte der Vollschutztarife immerhin „gut“, und 15 weitere werden mit „befriedigend“ benotet.

Die Kosten: Ein Jahresvertrag deckt alle Reisen für ein Jahr bis zu einem festgelegten Reisepreis ab. Fällt eine Reise teurer aus, lässt sich das aber oft nachversichern. Im Familientarif ist die Versicherung für alle Reisenden – zumeist zwei Erwachsene und zwei Kinder – enthalten .

Ab 65 Jahren meist deutlich teurer

Sind einzelne Familienmitglieder allein unterwegs, gelte der Vertrag auch, weswegen alle Teilnehmenden im Vertrag aufgeführt sein sollten. Der Betrag richtet sich oft nach der ältesten Person und werde dann ab 65 Jahren „meist deutlich teurer“, so die Zeitschrift.

Eine 3000-Euro-Reise sehr gut abzusichern, kostet demnach für Singles bis 65 Jahre 112 Euro, für einen Jahresvertrag mit der gleichen Summe zahlen sie ab 104 Euro. Eine entsprechende Police für Familien kostet 143 Euro für die Einzelreise und ab 117 Euro für den Jahresvertrag. Damit sie etwa bei einer Erkrankung eintreten, fordern die Anbieter oft, dass diese „unerwartet und schwer“ auftritt. Chronisch Kranke und Menschen mit Vorerkrankungen müssen hier genau prüfen, ob und wann ihre Erkrankung mitversichert ist.

Wann ist Krankheit „unerwartet“?

Einige Anbieter präziseren: Demnach sei eine Krankheit unerwartet, wenn sie in dem halben Jahr vor Abschluss der Versicherung oder Buchung der Reise nicht ärztlich behandelt wurde. Im Krankheitsfall muss in der Regel eine Ärztin oder ein Arzt ein vom Anbieter vorgegebenes Formular ausfüllen.

Was noch mitversichert ist, ist je nach Vertrag unterschiedlich. So können das laut „Finanztest“ unter anderem sein: Unfälle, Unverträglichkeiten von Impfungen, Komplikationen in der Schwangerschaft, Arbeitslosigkeit durch betriebsbedingte Kündigung, eine neue Arbeitsstelle, Wiederholungen von Prüfungen, die beim ersten Mal nicht bestanden wurden. Auch wenn Mitreisenden oder engen Angehörigen etwas passiert, ist je nach Tarif ein Rücktritt gedeckt.

Selbst ein erkrankter Hund kann je nach Tarif als berechtigter Grund gelten, wenn er zur Reise angemeldet war. In der Regel lässt sich eine Versicherung noch bis zu 30 Tage vor Reisebeginn abschließen, bei Last-Minute-Angeboten sei das meist bis drei Tage nach der Buchung möglich, so „Finanztest“.