„Große Weine gibt es nur mit der Natur“, sagt Alexander Pflüger. Beseelt von dieser Erkenntnis, bringt der Winzer das Familienweingut in dritter Generation voran. Mehr als 40 Hektar bester Lagen in und um Bad Dürkheim werden unter seiner Regie biodynamisch kultiviert. Und er hat noch einiges vor.

Pflüger, der Name verrät landwirtschaftliche Tradition. Schon seit dem 17. Jahrhundert. Die Spezialisierung auf den Weinbau bedeutete in den frühen 1950er-Jahren für den Weingutsgründer Hans Pflüger ein Kraftakt. Mit viel Liebe zum Riesling, die bis heute anhält. Einen großen Anteil daran hat dessen Sohn Bernd, der als einer der Pioniere für den Bio-Anbau in der Pfalz bereits vor 20 Jahren ökologisch sein Feld bestellte. „Mein Vater machte bereits Weine im Einklang mit der Natur, als die wenigsten Winzer ihren Weinberg als lebendigen Ort verstanden“, attestiert ihm Sohn Alexander, der heute das Sagen hat. 2008 forcierte das Weingut die Biodynamik. Prozesse in Weinberg und Keller anstoßen und sich dann zurückzunehmen, das zählt im Hause Pflüger. So kann er die Herkunft seiner mit Vorliebe trockenen Weine deutlich machen, Individualisten schaffen. Ohne Schönung oder Aromahefe.

Von strotzender Eleganz

Viele kleine Gebinde hat er angeschafft, in denen die Weine aus den zahlreichen Einzellagen reifen, ehe der Verschnitt gefragt ist. „Das fördert auch die Langlebigkeit.“ Es macht eben einen Unterschied, ob die Trauben aus dem Wachenheimer Fuchsmantel oder dem Kallstadter Steinacker stammen, ob sie am Michelsberg direkt vor der Haustür reifen durften oder am Ungsteiner Herrenberg. Besondere Böden bedürfen sorgsamer Pflege, sollen daraus Lagenweine werden, deren Ertrag bei höchstens 4500 Liter pro Hektar liegt. Der 2018er Herrenberg Pinot Noir, ein Spätburgunder, dem eine strotzende Eleganz bescheinigt wird, ist so einer. Für den besonderen Anlass.

Erst spät hat sich der heute 39-jährige Önologe für den Winzerberuf entschieden. Nach der Lehre folgte das Studium in Geisenheim. Dort hat er auch seine Frau Aline kennengelernt, die Mutter seiner drei kleinen Töchter. Seit 2010 ist Alexander Pflüger Chef im Weingut. Sein Vater, dem nicht verborgen blieb, dass sein Sohn die Herausforderung sucht, hat ihm nach einem gemeinsamen Jahr das Gut mit 17 Hektar Rebfläche überlassen. Ihn zog es ins Zellertal, wo er im Betrieb seiner Lebensgefährtin, im Bio-Weingut Janson-Bernhard, Keller und Weinberge verantwortet.

Hälfte der Produktion geht in den Export

Ausgiebige Schnuppertouren in der internationalen Weinwelt haben Alexander Pflüger geprägt. Und ihn gelehrt, was es für einen guten Wein braucht. „Ich habe zudem erkannt, dass Qualität auch in größeren Mengen möglich ist. Nur muss es aber im Kleinen schon gestimmt haben.“ So sind aus den ursprünglich jährlich 100.000 Flaschen beachtliche 400.000 geworden. Mehr als die Hälfte sind Weißweine. Jede zweite Flasche der Jahresproduktion geht in den Export. Gefragt ist vor allem Riesling.

„In 15 Ländern dieser Erde wird Pflüger-Wein getrunken“, vermerkt der Chef. In USA, Japan, Benelux und Skandinavien werden Händler-Kontakte besonders erfolgreich gepflegt. „Ich bin gerne unterwegs“, gesteht der Hausherr, der in den zurückliegenden Corona-Monaten seine Flüge ins Ausland schwer vermisst. Das Virus, hat er ausgerechnet, wird den Jahresumsatz um rund 20 Prozent schmälern. Dabei war er sich so sicher, 2020 an die 2-Millionen-Euro-Marke heranzukommen.

Traubentausch im Blick

Im Büro, im Keller und draußen im Weinberg beschäftigt das Weingut ein knappes Dutzend Mitarbeiter. Das Wachstum des Betriebs hat verschiedene Gründe. Besondere Tragweite hatte die Entscheidung, sich mit dem Weingut Krieger in Bad Dürkheim zusammenzutun. Simon Krieger brachte nicht nur 15 Hektar ein, sondern kümmert sich mit seinem angestammten Team um die gesamte Außenwirtschaft. Ein Plus entstand auch durch die Pachtbewirtschaftung besonderer Flächen und Zukäufe von befreundeten Bioweingütern. Wachsen bedeute auch, zu verstehen wie der Markt funktioniert, unterstreicht der Vertriebsspezialist. „Allein die Qualität im Glas reicht nicht, ich muss wissen, wo ich mit Erfolg meinen Wein anbieten kann“, unterstreicht Pflüger.“ Das gilt auch für die 50 Prozent der Jahresproduktion, die nicht in den Export gehen. Die teilen sich Fachhandel und Lebensmittel-Einzelhandel, Gastronomie und viele Privatkunden aus Vaters Zeiten.

Und wo sieht sich der agile Weinmacher und Betriebschef in zehn Jahren? „Da bin ich noch nicht fertig“, sprudelt es aus ihm heraus. 2021 entsteht eine neue Halle samt Vinothek. Traubentausch ist ein weiteres Thema, mit dem er seiner Leidenschaft, der Begegnung mit Menschen, frönen kann. Wie wäre es, Pechstein-Rieslingtrauben aus Forst in seinem Dürkheimer Keller auszubauen, im „Gegengeschäft“ liefert er seinem Freund Markus Spindler Dürkheimer Beeren vom Michelsberg? Klappt das, könnte er sich auch eine internationale Linie vorstellen: „Pflüger und Freunde“. Mit einem Cremant aus dem Elsass, einem Rosé aus Südfrankreich, einem Roten vielleicht aus Slowenien. An allen und überall würde er gerne mitwirken. Alexander Pflüger braucht nun mal die Herausforderung.

Preisbeispiel

2019er Gutswein, Riesling vom Buntsandstein, 8 Euro.