Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Beschränkungen wegen der Pandemie werden gelockert. Auch Ferien im Ausland sind wieder möglich, doch Gesundheitsschutz geht weiter vor. Jede Flug- oder Hotelbuchung sollte deshalb gut überlegt werden. Wegen Absagen, aufgedrängter Gutscheine und verweigerter Rückzahlungen gibt es bereits jede Menge Ärger, Veranstalter und Airlines verhalten sich oft wenig kundenfreundlich. Verbraucher sollten ihre Rechte kennen.

Die weltweite Reisewarnung wird für die meisten Länder in Europa aufgehoben. Kann man jetzt wieder unbesorgt einen schönen Urlaub am Meer oder in den Bergen buchen? Allzu sorglos