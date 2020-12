Die schwindenden Buchungen in der Corona-Krise haben den weltgrößten Reiseanbieter Tui im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gedrückt. Am Ende stand ein Verlust von mehr als 3,1 Milliarden Euro, nachdem 2018/2019 noch etwa 416 Millionen Euro an Gewinn erwirtschaftet werden konnten.

Der Umsatz des mit staatlichen Krediten und Kapitalhilfen gestützten Unternehmens brach von 18,9 Milliarden auf 7,9 Milliarden Euro ein. Beim Blick nach vorn gab sich das Management optimistischer: Es gebe „Licht am Ende des Tunnels, und die Perspektiven für den Tourismus und für Tui sind gut“, hieß es. Nach einem „Übergangsjahr“ 2021 rechnen die Hannoveraner damit, dass 2022 das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie wieder erreicht werden kann

In der angelaufenen Wintersaison verharren die Buchungen derzeit um 82 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Preise stiegen dabei im Schnitt um 4 Prozent. „Wir haben ein Geschäftsniveau etwa auf 20 Prozent des normalen Wintergeschäfts“, sagte Joussen. Für den Sommer 2021 sehe es etwas besser aus. Hier hätten – bezogen auf den vergleichbaren, pandemiefreien Sommer 2019 – 3 Prozent mehr Kunden gebucht. Die Preise legten gegenüber dem Sommer des jetzt zu Ende gehenden Jahres derweil um 14 Prozent zu.

Staats- und Kapitalhilfen sollen die Tui-Gruppe vor dem finanziellen Kollaps bewahren - ähnlich wie bei der Lufthansa oder beim Wettbewerber FTI. Die Höhe der aktuell verfügbaren Mittel gab Tui mit 2,5 Milliarden Euro an. An den öffentlichen Hilfen gibt es vor allem aus Gewerkschaften auch heftige Kritik, weil Tui gleichzeitig Tausende Jobs streicht.dpa