Angesichts stark steigender Strom- und Gaspreise hat die italienische Regierung den Verbrauchern Kostenerleichterungen für den Rest des Jahres in Aussicht gestellt.

Ministerpräsident Mario Draghi kündigte am Donnerstag an, dass im letzten Quartal 2021 ein Teil der Gasrechnung nicht bezahlt werden müsse. Familien und kleinen Unternehmen würden auch Teile der Stromrechnung erlassen. Geringverdiener bekommen zudem einen höheren Zuschuss für die Energiekosten als bisher, sagte der Regierungschef bei einer Veranstaltung der Industriellenvereinigung Confindustria. Die Details wollte er am Abend in einer Ministerrunde festzurren.

Die Hilfen kosten den italienischen Staat Draghi zufolge über 3 Milliarden Euro. Steuererhöhungen werde es aber keine geben. „In dieser Phase werden die Gelder verteilt und nicht einkassiert“, sagte er. Auch dank der Milliarden aus dem europäischen Corona-Aufbaufonds setzt Italien auf weiteres Wirtschaftswachstum. Rom geht von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr um rund 6 Prozent aus - im Frühjahr waren 4,5 Prozent prognostiziert worden.