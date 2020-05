Bund und Länder zahlen auf Antrag Corona-Sofortgelder an wirtschaftlich gefährdete Kleinunternehmen, Solo-Selbstständige und Freiberufler aus. Doch die Hilfe kann verpuffen, weil kein automatischer Pfändungsschutz besteht – auch auf einem sogenannten P-Konto nicht. Der Empfänger muss extra vor Gericht, um die Zahlung vor Gläubigern zu sichern.

Kleinbetriebe mit bis zu fünf Beschäftigten können bis zu 9000 Euro Zuschuss aus dem Corona-Soforthilfeprogramm der Bundesregierung für drei Monate erhalten. Die Zahlung „dient der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Unternehmen und zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen in Folge der Corona-Krise“, so das Bundeswirtschaftsministerium. Einige Bundesländer, darunter Rheinland-Pfalz, haben ähnliche Hilfsprogramme. Das Problem für die Empfänger ist: Das Geld ist unter Umständen schnell weg, wenn Gläubiger es pfänden lassen.

Gericht: Soforthilfe dient der Existenzsicherung

„Soforthilfen unterliegen nach aktueller Rechtslage nicht dem automatischen Schutz des Pfändungsschutzkontos“, bestätigte ein Sprecher des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV). Ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) können sich Schuldner bei der Bank einrichten lassen, um Einzahlungen etwa von Sozialleistungen bis zu festgelegten Freibeträgen auf jeden Fall selbst zur Verfügung zu haben. Pfändende Gläubiger erhalten nur Geld, wenn das Kontoguthaben höher ist.

Durch eine erhaltene Soforthilfe kann das Guthaben deutlich über die Freibeträge ansteigen, womit eine Pfändung möglich wird. Um das abzuwehren, muss der Selbstständige ein Gericht einschalten. Für die Soforthilfen könne gemäß Zivilprozessordnung (ZPO, § 765a) Pfändungsschutz gegenwärtig „nur durch Anrufung des zuständigen Vollstreckungsgerichts erreicht werden“, so der BMJV-Sprecher.

In einem ersten Urteil hat das Landgericht Köln vor wenigen Tagen den beantragten Pfändungsschutz gewährt. Der Schuldner hatte 9000 Euro als einmalige Soforthilfepauschale bewilligt bekommen. Er beantragte die Freigabe des Geldes für sich und für den laufenden Lebensunterhalt seiner Familie. Das Amtsgericht (Vollstreckungsgericht) gab das Corona-Hilfsgeld in voller Höhe für ihn frei, wogegen ein Gläubiger sofortige Beschwerde erhob.

Das Landgericht Köln bestätigte aber die Entscheidung des Amtsgerichts mit der Begründung, die Soforthilfe diene nicht der Befriedigung von Altschulden, sondern der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz des Begünstigten und der Überbrückung von Liquiditätsengpässen infolge der Pandemie (Az. 39 T 57/20). Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Das Institut für Finanzdienstleistungen in Hamburg, das regelmäßig Studien zur Überschuldung in der Bevölkerung erstellt, begrüßt die Entscheidung des Gerichts, hält aber darüber hinaus gesetzliche Regelungen für nötig. „Denn staatliche Hilfen können die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise nur abmildern, wenn diese Beträge bei den Betroffenen ankommen“, betont das Institut. So weist das Landgericht Köln in seinem Urteil darauf hin, dass das Zwangsvollstreckungsrecht den Antrag auf Freigabe der Corona-Soforthilfe von einem P-Konto nicht kenne.

Kritiker befürchten, dass die Hilfe ins Leere geht

Auch die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG-SGV) kritisiert, dass der kurzfristige Hilfe- und Schutzcharakter der Bundes- und Landeshilfen durch einen Antrag beim Vollstreckungsgericht nicht vollumfänglich sichergestellt werden könne. „Bis eine Entscheidung der Gerichte – gegebenenfalls nach Monaten – über potenzielle Freibeträge erfolgt, geht die Hilfe ins Leere“, so die AG-SBV, der Wohlfahrtsverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung und der Bundesverband der Verbraucherzentralen angehören.

Beim BMJV heißt es dazu, es werde derzeit in Abstimmung mit anderen Ministerien geprüft, „ob Anpassungsbedarf bei den Regelungen des Pfändungsschutzes im Hinblick auf die Corona-Hilfen besteht“. Diese Prüfung „ist noch nicht abgeschlossen“, so der BMJV-Sprecher. Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatte das Ministerium einen Gesetzesentwurf zur Änderung der Pfändungsschutzvorschriften erarbeitet, den das Bundeskabinett am 23. März 2020 beschlossen hat.