Die Absicherung von Ratenkrediten mit einer Restschuldversicherung ist für viele Bankkunden „überflüssig und teuer“. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Analyse der Zeitschrift „Finanztest“ hervor, die Kreditabsicherungen von 25 Banken auswertete. Der Schutz greife in vielen Fällen nicht oder sei „teuer erkauft“. Mit einer Restschuldversicherung können Verbraucher für den Fall vorsorgen, dass sie Ratenzahlungen wegen langer Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Tod nicht mehr nachkommen können. Erschreckend schlecht ist laut „Finanztest“ aber das Ergebnis beim Schutz im Falle von Arbeitsunfähigkeit: 15 von 25 untersuchten Banken schnitten hier mangelhaft ab. Für einen Kredit in Höhe von 10.000 Euro verlangten die Anbieter bis zu 2280 Euro für die Absicherung der Risiken Tod, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit.