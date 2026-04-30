Viele Olivenöle werben mit „nativ extra“. Doch nicht alle halten dieses Versprechen. Worauf Verbraucher achten sollten.

Was ist das Hauptproblem bei Olivenöl?

Viele Produkte tragen die Bezeichnung „nativ extra“, obwohl sie die dafür nötige Qualität nicht erreichen. Ein aktueller Test von „Öko-Test“ zeigt, dass ein Teil der Öle diese höchste Güteklasse nicht verdient.

Wie groß ist das Problem wirklich?

Von 30 untersuchten Olivenölen fallen sieben durch, weil sie sensorische Fehler aufweisen. Sie hätten eigentlich nur als „nativ“ verkauft werden dürfen.

Woran erkennt man solche Mängel?

Typisch sind Fehlnoten wie „ranzig“ oder „stichig“. Sie entstehen etwa, wenn Oliven zu spät verarbeitet werden oder das Öl altert. Ein gutes Olivenöl sollte dagegen klar, frisch und ohne Fehler schmecken.

Ist der Geschmack in den vergangenen Jahren schlechter geworden?

Viele Öle bewegen sich im Test im Mittelfeld. Sie sind weder besonders schlecht noch besonders gut, sondern vor allem durchschnittlich. Auffällig ist, dass oft komplexe Aromen fehlen.

Was sagt die Expertin dazu?

Nadja Liebmann, Leiterin des Deutschen Olivenöl-Panels, beobachtet, dass viele Öle heute eher „reife“ statt frische Aromen entwickeln. Grund sei unter anderem Hitzestress: Die Oliven reifen schneller und verlieren an geschmacklicher Tiefe.

Ist „reif“ ein Qualitätsmerkmal?

Nicht unbedingt. Reife Olivenöle sind weniger bitter und scharf, enthalten allerdings auch weniger wertvolle Inhaltsstoffe. Ein gutes Olivenöl sollte eine gewisse Schärfe und Bitterkeit haben.

Gab es echte Überraschungen?

Ja, vor allem bei den Pestiziden. In einigen Ölen fanden sich mehrere Rückstände gleichzeitig – in einem Fall bis zu sechs. Das bewerten die Tester kritisch, auch wenn die einzelnen Mengen nicht akut gefährlich sind.

Betrifft das nur konventionelle Produkte?

Nein. Auch bei Bio-Ölen wurden Rückstände nachgewiesen. Das ist ungewöhnlich und zeigt, dass Einträge etwa durch Verwehungen nicht ausgeschlossen sind.

Was heißt das für Verbraucher?

Ein Bio-Siegel ist kein Garant für völlige Freiheit von Rückständen. Es bleibt aber dennoch ein wichtiges Orientierungskriterium.

Gibt es auch gute Nachrichten?

Ja. Einige Produkte schneiden gut oder sehr gut ab. Das zeigt: Qualität ist möglich – auch im mittleren Preissegment.

Worauf sollte man beim Kauf achten?

Frische spielt eine wichtige Rolle. Öle der neuen Ernte kommen meist zu Jahresbeginn in den Handel. Wer dann kauft, hat bessere Chancen auf ein aromatisches Produkt.

Wie lagert man Olivenöl richtig?

Am besten dunkel, gut verschlossen und möglichst kühl. So bleiben Geschmack und Qualität längere Zeit erhalten.

Welche Produkte überzeugen im Test?

Mit „sehr gut“ schneiden die Bio-Olivenöle von Aldi und Rapunzel ab.