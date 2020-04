Die Unternehmen nutzen Kontakte in China.

Wegen der Versorgungsengpässe in der Corona-Krise hilft auch die deutsche Rüstungsindustrie. Sie organisiert die Zulieferung von Teilen für medizinisches Gerät und den Einkauf und Transport von Atemschutzmasken aus China. Etwa zehn Millionen der dringend benötigten Filter hat Airbus nach eigenen Angaben bisher für Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen in ganz Europa beschafft. Rheinmetall liefert nach Deutschland sechs Millionen Atemschutzmasken und erwartet noch wesentlich größere Stückzahlen aus der Fertigung chinesischer Partner.

Auch OP-Masken und Schutzkittel will das Unternehmen beschaffen und dabei die Kontakte in China nutzen, wo die Sparte Rheinmetall Automotive ein Produktionsnetzwerk hat. Die Automobilsparte Rheinmetall untersucht Möglichkeiten zur Herstellung passiver medizinischer Beatmungsgeräte. Der Geschäftsbereich hat 50.000 Präzisionsbuchsen für intensivmedizinisches Geräten hergestellt und ausgeliefert. In Bayern und Südafrika wird bei Rheinmetall Denel Munition Desinfektionsmittel produziert. In Somerset West bei Kapstadt könnten täglich bis zu 100.000 Liter hergestellt werden.