Ludwigshafen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz sieht in der ab Freitag geltenden Verkürzung der Quarantäne und den Lockerungen in der Gastronomie ein gutes Signal: Die Wirtschaft „und damit viele Betriebe der kritischen Infrastruktur“ blieben arbeitsfähig. Die Lockerung in Gastronomie und weiteren Branchen helfe, Bürokratie abzubauen und erleichtere den Zugang zu Restaurants oder Sportstudios – „aber auch hier mit Augenmaß“.