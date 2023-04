Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verbraucher-Tipp: Die relativ günstige Corona-Lage in Deutschland macht Lust aufs Verreisen. Aber was ist, wenn der Urlauber am Reiseziel an Covid-19 erkrankt oder gar in Quarantäne muss? Eine Reiseversicherung nutzt dabei nicht in jedem Fall.

Von einer Reise-Rücktrittsversicherung haben die meisten schon gehört, die Reise-Abbruchversicherung ist viel weniger bekannt. Häufig können beide Policen kombiniert abgeschlossen werden.