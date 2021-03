Mitten in der Corona-Pandemie erhöht der Autobauer Daimler seine Dividende – ungeachtet immenser Kurzarbeitgelder, durch die der Konzern vergangenes Jahr eine dreistellige Millionensumme eingespart hat. Die Bürgerbewegung Finanzwende und die Umweltschutzorganisation BUND erhoben heftige Vorwürfe.

Die Bilanz des abgelaufenen Jahres liest sich angesichts der Corona-Pandemie vergleichsweise gut, auch im ersten Quartal 2021 liefen die Geschäfte nach Konzernangaben vielversprechend. Zudem hat die lange schleppende Transformation von Verbrennungs- hin zur Elektromotoren inzwischen Fahrt aufgenommen. So will der Konzern das für 2039 gesteckte Ziel einer CO 2 -neutralen Pkw-Neuwagenflotte nun auch schon „früher“ erreichen. Im Fokus steht aber aktuell die umstrittene Dividendenpolitik des Konzerns.

„Steuergelder gehen an Aktionäre“

Es ist ein Vorwurf mit politischer Sprengkraft. Daimler hatte 2020 durch Kurzarbeitergeld konzernweit rund 700 Millionen Euro eingespart – und erhöhte dennoch die Ausschüttungen an seine Anteilseigner um 50 Prozent auf 1,35 Euro pro Aktie. Insgesamt fließen so 1,4 Milliarden Euro an die Aktionäre.

Die Interessenvertretung Bürgerbewegung Finanzwende bezeichnete die Maßnahme bei Protestaktionen in Berlin als „moralisch verwerflich“. Im Ergebnis würden so Steuergelder, die Beschäftigung sichern und Pleiten verhindern sollten, als Gewinnausschüttungen an Aktionäre weitergeleitet.

Der scheidende Daimler-Aufsichtsratschef Manfred Bischoff, wies die Vorwürfe bei der aus der Stuttgarter Schleyerhalle per Livestream übertragenen Hauptversammlung zurück. „Die Unterstellung, dass die Dividende ausbezahlt würde aus Steuergeldern, die wir als Subventionen in der Krise erhalten haben, ist schlicht und einfach falsch“, sagte er. Beim Kurzarbeitergeld handle es sich um eine Versicherungsleistung aus der Arbeitslosenkasse. Das passt zur Argumentationslinie von Vorstandschef Ola Källenius, der zuletzt obendrein darauf verwiesen hatte, dass Daimler in die Arbeitslosenkasse ja lange auch viel Geld eingezahlt hat.

Kostet Vorgehen Daimler weitere Reputation?

Kritiker lassen das nicht gelten, schließlich werde das Kurzarbeitergeld mittlerweile auch in erheblichem Maße durch Steuergelder bezuschusst. Die Umweltorganisation BUND verwies zudem darauf, dass Daimler auch erheblich von Kaufbeihilfen für Plug-in-Hybride und Elektroautos profitiert habe. Die erhöhte Dividende sei so wesentlich „von der Belegschaft und den Steuerzahlenden mitfinanziert“ worden.

Ob das Vorgehen Daimler nach dem Diesel-Skandal weitere Reputation in der Bevölkerung kosten könnte, ist eine andere, aber ebenso wichtige Frage. Der Geschäftsführer des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, Markus Dufner, befand: „Durch die Erhöhung der Dividende inmitten der Corona-Pandemie zeigt sich die Daimler AG ignorant für die gesamtgesellschaftliche Stimmung.“

