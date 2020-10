Mit Aktionen am Sonntagabend und Montagmorgen haben Landwirte in verschiedenen Städten mit Traktoren Auslieferungslager von Lebensmittelketten blockiert. Damit protestieren sie gegen die Spottpreise für Milch- und Fleischprodukte verschiedener Discounter.

Mit der Protestaktion wollten die Bauern angesichts der laufenden Preisverhandlungen gegen „Dumpingpreise“ seitens des Einzelhandels demonstrieren, sagte Anthony Lee von der Bauern-Bewegung „Land schafft Verbindung“ (LsV) im niedersächsischen Rinteln: „Aufgerufen wurde dazu deutschlandweit, aber die Schwerpunkte sind in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.“ Betroffen seien Lager der Handelsketten Aldi, Lidl, Rewe und Edeka. Die Proteste seien aber nicht flächendeckend, sagte Lee.

Grund dafür seien die ruinösen Preise der Discounter für Milch- und Fleischprodukte. Die Milchpreise liegen bundesweit derzeit im Schnitt bei knapp über 30 Cent pro Liter, Bauern fordern etwa 10 Cent pro Liter mehr für eine auskömmliche Milchproduktion.

Friedlicher Protest in Bayern vor Kaufland-Zentrallager

Der Bayerische Rundfunk (br) berichtete über zwei Protestaktionen in den Landkreisen Schweinfurt und Forchheim, bei denen Landwirte die Zentrallager von Lebensmittel-Discountern blockiert hatten. 50 Landwirte hatten die Zufahrt zum Kaufland-Zentrallager in Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt mit ihren Schleppern blockiert. Auslöser dafür war laut br das aktuelle Angebot des Konzerns, der das halbe Pfund Deutsche Markenbutter derzeit für 97 Cent anbietet.

In Oberfranken hatten am frühen Morgen 60 bis 70 Landwirte die Zufahrt zum Zentrallager des Lebensmitteldiscounters Lidl in Eggolsheim (Landkreis Forchheim) blockiert. Laut Polizei verlief auch dieser Protest friedlich.

Proteste in weiteren Bundesländern

Auch im Landkreis Esslingen haben 50 Traktorfahrer mit ihren Landmaschinen die Zufahrt zum Zentrallager einer großen Supermarktkette blockiert. Polizeibeamte lösten die Aktion in Aichtal in der Nacht zum Montag auf, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Aus Protest gegen die nach ihrer Auffassung viel zu niedrigen Milchpreise haben Landwirte am Montagmorgen kurzzeitig die in auch in Jarmen (Vorpommern-Greifswald) mit etwa zehn Traktoren und Autos die Zufahrt zum Zentrallager eines Discounters blockiert. Sie räumten die Blockade nach Aufforderung durch die Polizei nach kurzer Zeit aber wieder, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Aktion unweit der A20, die ähnlich in Schleswig-Holstein und Niedersachsen ablief, hatten regionale Landwirte ohne Unterstützung der Initiative Land schafft Verbindung (LsV) organisiert. Wie ein LsV-Sprecher für Mecklenburg-Vorpommern sagte, hatte man auch mit Blick auf die Corona-Lage von Demonstrationen abgeraten.

In Rheinland-Pfalz kam es bisher zu keinen Protestaktionen.