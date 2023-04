Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute des Landes haben ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr auf ein Wachstum von 0,3 Prozent angehoben.

Die Inflation dürfte indes nur langsam zurückgehen, heißt es in der am Mittwoch vorgestellten Gemeinschaftsdiagnose der Institute.

Vor allem das Verarbeitende Gewerbe werde in den kommenden Quartalen „zur Konjunkturstütze werden“, da es unmittelbar von besseren Lieferketten und sinkenden Energiepreisen profitiere, heißt es in der Frühjahrsprognose. So könnten die Unternehmen ihre Aufträge abarbeiten. Die Bauwirtschaft werde die Entwicklung hingegen hemmen, denn gestiegene Zinsen bremsten dort die Nachfrage. Die Realeinkommen dürften im Jahresverlauf wieder zunehmen und die daraus entstehende Kaufkraft die Konjunktur stützen.

Während die Institute im Herbst noch von einem Rückgang der Wirtschaft um 0,4 Prozent ausgegangen waren, erwarten sie nun ein leichtes Wachstum. Im kommenden Jahr dürfte die Konjunktur dann um 1,5 Prozent zulegen.

Forscher warnen vor Risiken

Eine deutliche Entspannung bei der Inflation erwarten die Forscher erst im kommenden Jahr – dann könnte die Teuerung im Schnitt 2,4 Prozent betragen. Für dieses Jahr rechnen die Institute zunächst noch mit hohen 6,0 Prozent Inflation, denn der „Nachfragesog“ werde vorerst „kaum geringer werden“. Grund seien staatliche Entlastungsmaßnahmen und absehbar hohe Lohnsteigerungen.

Die Forschenden machten allerdings auch mehrere Risiken aus. Geopolitische Spannungen und kalte Temperaturen könnten jederzeit Preissprünge auslösen. Die Gefahr einer Mangellage im kommenden Winter bestehe immer noch.