Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Auftragsbücher sind voll, Sonderschichten sind vereinbart. Die Profine-Gruppe, größter industrieller Arbeitgeber in Pirmasens, rechnet im Geschäftsjahr 2020 mit mehr Umsatz und Ertrag. Die zweite Corona-Welle sei kaum spürbar, sagt Firmeninhaber Peter Mrosik.

„Wir haben so viel zu tun wie noch nie in der Geschichte der Profine-Gruppe“, sagte Peter Mrosik am Mittwoch. Er hatte das Unternehmen mit deutschen Standorten in Pirmasens und