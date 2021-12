Die Deutsche Bahn (DB) bietet die Probe-Version der Bahncard 100, die drei Monate lang freie Fahrt in fast allen Zügen in Deutschland erlaubt, bis zum 31. März zu einem deutlich reduzierten Preis an.

Für die zweite Klasse kostet die Probe-Bahncard 100 statt 1236 Euro nun 999 Euro, für die erste Klasse statt sonst 2227 Euro nun bis zum 31. März 1499 Euro. Die Gültigkeitsdauer endet nach drei Monaten. Anders als bei den Probe-Bahncards 25 und 50 geht die Probe-Bahncard 100 nicht in ein Abo über. Eine Kündigung ist deshalb nicht erforderlich.

Durch die Corona-Krise ist der jahrelange Aufwärtstrend bei der Anzahl der Bahncard-100-Besitzer gestoppt worden. Ende 2015 gab es rund 44.400 Besitzer einer Bahncard 100, Ende 2019 waren es rund 54.400, Ende 2020 nur noch rund 41.000. Die DB versucht derzeit mit zwei Sonderaktionen, neue Kunden für die Bahncard 100 zu finden. Noch bis zum 23. Dezember gibt es für Unternehmen und Selbstständige, die bei bahn.business, dem Geschäftskundenprogramm der DB, angemeldet sind, die Möglichkeit, eine ein Jahr lang gültige Bahncard 100 zum halben Preis zu bekommen. Regulär kostet die Bahncard 100 in der zweiten Klasse 4144 Euro, in der ersten Klasse 7012 Euro.

Bisher 712 Unternehmen bei Glasgow Commitment

Die Initiative läuft unter der Bezeichnung Glasgow Commitment. Anlass und Namensgeber war dabei die UN-Klimakonferenz in Glasgow. Inhalt des Commitment soll ein Bekenntnis zum Klimaschutz sein, etwa indem eine klimafreundliche Geschäftsreisegestaltung in Reiserichtlinien festgeschrieben wird. Während es sich dabei allerdings für die Unternehmen um eine eher moralische Verpflichtung ohne juristisch verbindliche Zusagen handelt, ist das damit verbundene Angebot der DB sehr konkret. Für die Bahncard 100 muss zunächst der volle Preis bezahlt werden, der 50-prozentige Klimarabatt wird laut DB im Laufe des ersten Halbjahres 2022 ausgezahlt. Ein entsprechendes Glasgow Commitment sind laut DB bisher 712 Unternehmen und Organisationen eingegangen. Die Bahncard 100 ist nicht viel teurer als das weit verbreitete Generalabonnement (GA) in der Schweiz. Weit günstiger ist allerdings das neue Klima-Ticket in Österreich, das landesweit auch in allen Verkehrsverbünden gilt und nur 1095 Euro kostet.

Bahncard 100: Das deutsche Top-Ticket

Bahncard 100 für Firmen zum halben Preis