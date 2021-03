Die privaten Banken in Deutschland erwarten in den kommenden Monaten die ersehnte Erholung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland.

Wie der Bundesverband deutscher Banken am Mittwoch mitteilte, rechnen 14 Chefvolkswirte der Finanzinstitute in ihrer Frühjahrsprognose zwar für das erste Quartal 2021 noch mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um etwa 1 bis 1,5 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal. Im zweiten Quartal werde die Wirtschaft dann aber voraussichtlich wieder deutlich wachsen.

Für das Gesamtjahr 2021 rechnen die privaten Banken den Angaben zufolge mit einem Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent gegenüber 2020. Im kommenden Jahr werde das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich um 4,1 Prozent steigen und die deutsche Wirtschaft könnte so ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen. „Stärkste Stützen des Wachstums werden der Export und der private Konsum sein“, teilte der Bankenverband mit.

Wesentlich dafür sei allerdings, dass die Politik das Corona-Infektionsgeschehen unter Kontrolle halte und nach einer allmählichen Lockerung der wirtschaftlichen Beschränkungen kein neuer Lockdown nötig werde, mahnte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Christian Ossig. „Die Wachstumsdelle zum Jahresstart wird umso besser verkraftbar sein, je schneller die Politik die lähmenden Unsicherheiten in den Griff bekommt“, sagte er.

Ossig forderte außerdem einen deutlichen Innovationsschub nach der Krise, insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. „Die Pandemie hat viele Baustellen in unserem Land offengelegt.“