Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im November so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Im November erreichte die Inflationsrate in Deutschland einen Wert von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte und damit seine erste Schätzung von Ende November bestätigte. Die Energiepreise zogen binnen eines Jahres um mehr als 22 Prozent an – besonders Heizöl und Kraftstoffe verteuerten sich.

„Eine höhere Inflationsrate gab es zuletzt vor fast 30 Jahren“, sagte der Präsident des Bundesamtes, Georg Thiel. Im Juni 1992 hatte die Inflationsrate 5,8 Prozent erreicht, unter anderem durch die Verteuerung bei den Lebenshaltungskosten in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung. Deutlich höher als ein Jahr zuvor waren im November vor allem die Energiepreise. Binnen Jahresfrist legten die Preise für Haushaltsenergie und Kraftstoff nach Angaben der Statistiker um 22,1 Prozent zu; ohne Berücksichtigung der Energie hätte die Inflationsrate im November bei 3,4 Prozent gelegen. Die Preise für Heizöl verdoppelten sich gar mit einem Plus von 101,9 Prozent. Kraftstoffe wurden ebenfalls merklich teurer und legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 43,2 Prozent zu. Auch die Preise für andere Haushalts-Energieprodukte wie Erdgas (9,6 Prozent) und Strom (3,1 Prozent) erhöhten sich.

Nahrungsmittelpreise 4,5 Prozent höher

Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,5 Prozent. Spürbar teurer für die Verbraucher wurden insbesondere Speisefette und Speiseöle (plus 11,9 Prozent) sowie Molkereiprodukte und Eier (6,4 Prozent). Insgesamt verteuerten sich die Verbrauchsgüter wie Nahrungsmittel nach Angaben des Bundesamtes um 9,9 Prozent. Auch die Preise für sogenannte Gebrauchsgüter erhöhten sich (plus 4,3 Prozent), darunter Fahrzeuge mit einem Plus von 7,7 Prozent.

Mineralölprodukte im Vorjahr auf Tiefstständen

Gründe für die hohe Inflationsrate sind einerseits Basiseffekte durch niedrige Preise im stark von den wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020, was den Anstieg im Vergleich größer ausfallen lässt. So hätten die Preise der Mineralölprodukte im Vorjahr „im November Tiefststände erreichten“, erklärten die Statistiker. Daneben gebe es zunehmend krisenbedingte Effekt wie Lieferengpässe und die deutlichen Preisanstiege auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen.

Im Vergleich zum Vormonat Oktober 2021 gingen die Verbraucherpreise im November leicht zurück und sanken um 0,2 Prozent.

