Die Deutsche Bahn (DB) erhöht zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember die Preise im Fernverkehr um durchschnittlich 1 Prozent. Zum Jahreswechsel dürfte mit einer weiteren Preiserhöhung zu rechnen sein, wenn, wie vorgesehen, die auf sechs Monate befristete Senkung der Mehrwertsteuer ausläuft.

Wie die DB gestern mitteilte, werden die Flexpreise für Reisen mit freier Zugwahl um durchschnittlich 1,5 Prozent angehoben, Streckenzeitkarten sowie die BahnCard 100 werden um durchschnittlich 1,9 Prozent teurer. Die Preise für Bahncard 25 und Bahncard 50 bleiben dagegen unverändert. Die DB verwies außerdem darauf, dass auch die Preise für Sparpreis- und Supersparpreis-Tickets unverändert bleiben. Allerdings schließt das nicht aus, dass die Größe der Kontingente für die zuggebundenen Spar- und Supersparpreis-Tickets verändert wird. Durch Veränderungen bei der Größe der Kontingenten lässt sich an der Preisschraube drehen, ohne dass das an die große Glocke gehängt werden muss.

Buchungsstart für den neuen Fahrplan mit allen Angeboten ist der 13. Oktober. Wer bis einschließlich 12. Dezember seine Reise bucht, fährt noch zu den alten Preisen. Noch bis Ende Oktober gibt es die Bahncard 25 für 24,90 Euro in der zweiten Klasse und 69,90 Euro in der ersten Klasse. Das ist der bisher niedrigste Preis für eine zwölf Monate gültige Bahncard 25. Nach Ablauf der Geltungsdauer geht die Oktober-Bahncard allerdings in ein Bahncard-25-Abo zum regulären Preis über, wenn sie nicht vorher fristgerecht gekündigt wird.

Zum Jahresanfang 2020 hatte die DB ihre Fahrpreise um rund 10 Prozent gesenkt und damit die von 19 auf 7 Prozent gesenkte Mehrwertsteuer auf Fernzugtickets an ihre Kunden weitergegeben. Zum 1. Juli wurde der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für sechs Monate von 7 auf 5 Prozent gesenkt. Auch diese Senkung hat die DB an ihre Kunden weitergegeben.