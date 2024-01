Für die Mehrheit der Deutschen ist der Preis das entscheidende Kriterium beim Autokauf. 55 Prozent ist die Herkunft des Herstellers egal, solange das Fahrzeug ihre Bedürfnisse erfüllt.

Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind. Fast drei Viertel der Bundesbürger halten ihren fahrbaren Untersatz für unverzichtbar. Was angesichts des Zustands der Bahn nicht verwunderlich ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema.

Warum es aber für die meisten immer noch ein Verbrenner sein muss, ist dagegen auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Ein Grund dürfte schlicht Unwissenheit sein. Denn kaum jemand, der einmal ein E-Auto gefahren ist, wird sich nach seinem Stinker zurücksehnen. So leise und entspannt fährt es sich elektrisch. Laden lässt sich der Wagen – zumindest für Eigenheimbesitzer – über Nacht und in Kombination mit einer Photovoltaikanlage einen Großteil des Jahres sogar fast zum Nulltarif. Im Winter ist der Innenraum schnell warm, im Sommer rasch kühl – und wer will, kann die gewünschte Temperatur sogar vor der Fahrt voreinstellen.

Geringe Servicekosten bei E-Autos

Auch die Werkstattkosten sind überschaubar, wenn man bedenkt, was bei einem E-Auto alles nicht kaputtgehen kann. Und wer jetzt ernsthaft einwendet „Ja, aber das Fahrgefühl“, sollte sich einmal kurz vorstellen, wie es wäre, an der nächsten Ampel jeden noch so PS-starken Verbrenner stehenzulassen.

Aber natürlich gibt es sie auch, die Schattenseiten der E-Autos. Die Reichweite ist bei vielen Modellen sehr begrenzt. Möchte man meinen. Doch Hand aufs Herz: Wer ist täglich mehrere hundert Kilometer unterwegs und muss zwischenladen?

Damit wären wir bei den Anschaffungskosten. Und die sind ein Problem, das sich tatsächlich nicht wegdiskutieren lässt. Gerade erst hat die Bundesregierung die Kaufprämie gestrichen, was gewiss nicht helfen wird, das Ziel von 15 Millionen E-Autos im Jahr 2030 zu erreichen. Aber auch mit dem Geld vom Staat waren die meisten Elektrischen viel zu teuer. Gerade hat eine Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte ergeben, worauf die Autohersteller auch leicht selbst kommen könnten: dass nämlich nicht die Marke, sondern der Preis das entscheidende Argument für den Kauf eines Fahrzeugs ist. Und für viele liegt das Limit bei unter 30.000 Euro. Denn gerade bei den unteren und mittleren Fahrzeugklassen seien die Käufer preisempfindlich.

Autokauf als Gewissensfrage

Auf dem deutschen Markt gibt es laut ADAC derzeit genau drei Elektroautos, die dieses Kriterium erfüllen: Fiat 500, Dacia Spring und Renault Twingo. Volkswagen dagegen hat gerade die Produktion des Kleinwagens e-Up eingestellt und die Auslieferung des E-Golf-Nachfolgers ID2 auf 2026 verschoben.

Und während manche Hersteller von einem mitfühlenden Bordcomputer träumen, stehen die Chinesen mit günstigen und technologisch ansprechenden Stromern in den Startlöchern, die das Grundbedürfnis von Mobilität erfüllen: die Fahrt von A nach B. Da wird der Autokauf irgendwann zur Gewissensfrage.