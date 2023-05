Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ja, es gibt tatsächlich manchmal auch noch gute Nachrichten. So war das in vielerlei Hinsicht bislang wahrlich grausige Jahr für etwas ältere Nadelbäume ein erfreuliches. Es sind also genau