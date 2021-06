Markus Rex, Expeditionsleiter der Arktismission des Forschungsschiffs „Polarstern“, hat in Berlin für eine breite gesellschaftliche Unterstützung zum Erreichen der Klimaziele geworben.

Die Klimaziele der Bundesregierung seien „angemessen und gut“, sagte Rex bei einer ersten Zwischenbilanz. „Jetzt kommt es darauf an, dass wir auch die gesellschaftlichen Mehrheiten bekommen für die konkreten Maßnahmen.“ Da seien Politik und Gesellschaft in Deutschland „noch weit zurück“ und „viel zu langsam“. Nötig seien Mehrheiten in der Gesellschaft, die das Klimakonzept unterstützten, sagte Rex.

Der Polarforscher vom Alfred-Wegener-Institut hatte die einjährige internationale Mosaic-Expedition mit der „Polarstern“ am Nordpol geleitet.

Die Forscher hätten „besorgniserregende Erkenntnisse“ gewonnen. So habe sich im Frühjahr 2020 das Eis der Arktis schneller zurückgezogen als jemals zuvor. Das Auslösen des Kipppunkts, der irreparabel zum Verschwinden des sommerlichen Meereises in der Arktis führt, stehe unmittelbar bevor, warnte Rex.