Sonys neue Spielkonsole, die Playstation 5 (PS5), wird zunächst ausschließlich online zu bekommen sein. Mit diesem Schritt wolle das Unternehmen in Corona-Zeiten Kunden, Händler und Angestellte schützen.

Wie Sony nun mitgeteilt hat, wird das neue Gerät am Erstveröffentlichungstag – dem 19. November – nur über das Internet zu beziehen sein. Das Unternehmen ruft dazu auf, an dem Tag daheim zu bleiben, statt zum Händler zu gehen: „Wir bitten euch, dass ihr euch nicht vor den lokalen Handelspartnern anstellt oder dort campt, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können.“ Die Spielkonsole ist also vorerst nur bei Versandhändlern und den Online-Shops verschiedener Elektronikmärkte zu bestellen. Microsoft, deren Xbox Series X und die leistungsschwächere Xbox Series S ab 10. November erhältlich sind, hat sich bislang noch nicht dazu geäußert, ob die neuen Konsolen zum Erstveröffentlichungstag in den Händlerregalen stehen.