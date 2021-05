Das Geschäftsmodell Pflege erweist sich in der Corona-Pandemie als heikel und schwierig zu managen. Das Robert-Koch-Institut sieht den Grund für den leichten Anstieg der Infektions- und Todesrate in der Vor-Oster-Woche vor allem durch die steigenden Fallzahlen in Pflegeheimen und Kliniken begründet, vor allem bei den über 80-Jährigen. Wie bewältigt ein privater Pflegeheimbetreiber die Krise? Ein Beispiel aus der Pfalz.

Solange das Wetter mitspielt, werde die Unterhaltung nun eben im Freien geboten, in den Innenhöfen der überwiegend sehr ähnlich gebauten, derzeit 21 Römergarten Residenzen. Mit corona-bedingtem Abstand und den Bewohnern als Zuschauer und -hörer auf den Balkonen. Die Häuser verlassen dürfen sie nicht. Kleine Konzerte, Lesungen: alles, was den Bewohnern der Häuser dieser privaten Alten- und Pflegeheime Abwechslung bringt in ihren der Pandemie geschuldet eintönigen Alltag. Videos wurden gedreht für die Angehörigen, Telefonate werden vermittelt, auch per Tablet, damit sich Bewohner und Angehörige sehen können. Besonders bei Demenzerkrankten stoße das Personal dabei an Grenzen des Machbaren. „Das Traurige ist die Isolation“, sagt Alois Sieburg, Sprecher der Geschäftsführung des Unternehmens mit drei Untergesellschaften.

Nicht alle Angehörigen halten sich an das Besuchsverbot

Seit Mitte März gilt ein striktes Besuchsverbot. Nicht bei allen Angehörigen stoße das auf Verständnis, es gebe einige Beschwerden darüber, was emotional verständlich sei, aber: „Wir müssen uns an die Vorschriften halten.“ Oberste Priorität besitze die Gesundheit der Bewohner und der Mitarbeiter.

Die meisten Familienmitglieder beachteten das Besuchsverbot. Doch es gibt Ausnahmen: In einem Haus in Baden-Württemberg habe eine Angehörige des Hauses verwiesen werden müssen, die durch ein Fenster ins Zimmer ihres Familienmitglieds eingedrungen sei, wo man dann gemeinsam eine Zigarette geraucht habe. Solche drastischen Fälle der Nichtbeachtung des Kontaktverbots, die dem Personal und den Bewohnern das Leben zusätzlich schwer machen und sogar deren Gesundheit gefährden, seien aber zum Glück die absolute Ausnahme.

1500 Mitarbeiter in Teil- und Vollzeit, 2000 Bewohner

1500 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit gehören zu dem Unternehmen, die sich um rund 2000 Bewohner kümmern. Diese sind alle mit über 80 Jahren hochbetagt und gehören deswegen zur Hochrisikogruppe bei Covid-19, der durch das neue Coronavirus hervorgerufenen Lungenkrankheit.

Altenpflege in Pandemie-Zeiten – ist das ein Himmelfahrtskommando? „Es ist belastend, aber wir gehen vernünftig damit um. Wir sind geübt im Umgang mit Viren“, sagt Sieburg nüchtern. Er verweist auf die Erfahrung, die die Teams mit dem Norovirus und Sars haben, zudem auf die Aus- und Weiterbildung der Pflegekräfte, die in internen Weiterbildungskursen ständig fortgebildet werden. „Aber es gibt das Thema Schutzkleidung. Wir brauchen Masken, Handschuhe, Anzüge, teilweise Spuckschutz, haben inzwischen aus verschiedenen Quellen Nachschub bekommen.“ Die Beschaffung bleibe schwierig – und teuer. Er hoffe, über den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) weitere Lieferungen zu erhalten und womöglich auch von der Schutzmaskenspende des Ludwigshafener Chemieriesen BASF zu profitieren. Wie berichtet, stellt das Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland 100 Millionen Schutzmasken verschiedener Typen zur Verfügung, dem Land Rheinland-Pfalz zusätzlich eine Million. Beschafft werden sie bei fünf Herstellern in China, wohin die BASF seit über 130 Jahren Geschäftsbeziehungen unterhält.

Schwierige Schutzmaterialbeschaffung

Laut Römergarten-Mitgesellschafter Peter Kinscherff – Inhaber der Schifferstadter Römerhaus GmbH, des Bauherrn der Römergarten-Häuser – sei es gelungen, über den regulären Lieferanten 2000 Liter Handdesinfektionsmittel zu beschaffen, mit Aussicht auf mehr. Kinscherff: „Da mittlerweile alle möglichen Hersteller Handdesinfektionsmittel produzieren, hat sich die Lage hier entspannt.“ Zu den neuen Produzenten gehört auch die BASF.

Für die Mitarbeiter sei die Arbeit unter den erhöhten Schutzmaßnahmen anstrengender als sonst – unter den Masken falle das Atmen schwerer, in den Schutzanzügen aus Kunststoff schwitze man. „Ich habe höchste Hochachtung vor den Mitarbeitern, die das vorbildlich durchstehen“, betont Sieburg. „Die Kerntruppe macht einen Bombenjob.“ Das Miteinander sei stärker denn je ausgeprägt, nahezu jeder bringe mal Kuchen, mal Essen, mal Eis für die Kollegen mit. Aber wie überall gebe es auch da Ausnahmen. Erleichternd wirke sich aus, dass die Dokumentationspflicht der Mitarbeiter ausgesetzt sei, also die Notwendigkeit, jeden einzelnen Pflegehandgriff schriftlich festzuhalten. „Spahn macht gute Arbeit“, bescheinigt Sieburg dem Bundesgesundheitsminister in der Pandemie-Krise.

Mehrere Bewohner und Mitarbeiter infiziert

Trotz aller Erfahrung und Vorsicht sind beziehungsweise waren Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheimbetreibers erkrankt: Im Haus in Ehingen an der Donau hätten sich zehn Bewohner und 18 Beschäftigte infiziert, in Saulheim in Rheinhessen jeweils drei. Die meisten seien bereits wieder gesund, die Anzahl der Erkrankten sinke. Zwei Bewohner seien gestorben, wobei nicht sicher, ob Covid-19 die Ursache war. Einer war über 100 Jahre alt, der andere schwer an Krebs erkrankt.

Sieburg geht aber davon aus, „dass wir erst am Anfang sind“. Die Statistik lege nah, „dass wir mehr Sterbefälle haben werden“, zumal die absoluten Zahlen der Infektionswirklichkeit um etwa zwei Wochen hinterherhinken. Er glaubt nicht, dass sich die Situation vor dem Herbst grundlegend verändern wird: „Wir als Betreiber müssen uns darauf einstellen, dass wir abgeschottet bleiben müssen.“

Erkrankte werden isoliert

Erkrankt ein Bewohner an Covid-19, muss er in seinem Zimmer bleiben. Treten stärkere Symptome auf, erfolgt die Verlegung in eine Klinik. Kehrt ein erkrankter Patient aus dem Krankenhaus zurück, wird er zunächst auf der Isolierstation untergebracht, über die jedes Haus verfüge. Dorthin werde er auch nicht auf den üblichen Wegen gebracht, sondern, ebenfalls isoliert von den übrigen Bewohnern, etwa durch die Garage oder durch normalerweise geschlossene Nebeneingänge, um so das Infektionsrisiko zu minimieren.

Die zusätzlichen Kosten, die wegen des durch die Seuche benötigten Schutzmaterials entstehen, aber auch durch die speziellen Tests, von denen einer bis zu 250 Euro koste, würden wohl drastisch ausfallen, so Sieburg. Wie hoch die Belastung für das in der Vergangenheit stark wachsende Unternehmen, das zehn neue Häuser in der Pipeline hat und das zuletzt rund 60 Millionen Euro umsetzte, ausfallen wird, kann er nicht einmal schätzen – zumal kein Mensch weiß, wie lange die Situation so bleibt wie sie derzeit ist. Bedingt durch einen Aufnahmestopp stünden zudem teilweise Zimmer leer. Es gebe aber wohl auch eine staatliche finanzielle Unterstützung.

Alles ist neu - da läuft auch mal etwas schief

Was ihn umtreibt, ist die unterschiedliche Umsetzung der Empfehlungen des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) durch die jeweils zuständigen Gesundheitsämter. „Es ist ein Riesenhickhack“, seufzt er. „Aber es ist auch alles neu, dafür muss man dann auch Verständnis haben.“

Hintergrund: Behördenversagen auf der Baustelle

Eine Coronainfektion eines Arbeiters auf einer Baustelle: schlimm für den Betroffenen, eine mittlere Katastrophe für den Bauherrn. Dem Unternehmer Peter Kinscherff, Gesellschafter der Römerhaus GmbH in Schifferstadt, ist genau das auf einer seiner Baustellen passiert. Der laxe Umgang der Behörden mit dem Fall hat den Geschäftsmann schockiert, der sich auf den Bau von Altenpflegeeinrichtungen für die Römergarten Residenzen GmbH mit Sitz in Schifferstadt spezialisiert hat , deren Mitgesellschafter er ist.

Per Zufall von Covid-19-Infektion eines Handwerkers erfahren

Erfahren habe er von der Covid-19-Infektion eines selbstständigen Fliesenlegers aus der Südpfalz nur per Zufall, erinnert sich der Schifferstadter Unternehmer, und zwar durch seinen Bauleiter. Inzwischen ist der Erkrankte wieder genesen, es gab auch offenbar keine Infizierten durch ihn. Was aber gut hätte sein können: Der Mann fuhr mit einem Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum im Wagen zur Baustelle und wieder zurück zu seinem Betrieb, mehrere Tage hintereinander, eben bevor er Symptome entwickelte. Als er sich in eine Klinik in Neustadt begab und dort auf eigenen Wunsch auch über Nacht blieb, ergab ein Test, dass er an Covid-19 erkrankt war. Was für ihn folgte, waren nach drei Tagen Klinik die üblichen zwei Wochen Quarantäne. Was aber nie erfolgt sei, ist die ihm angekündigte Zusendung eines Formulars vom Gesundheitsamt in Neustadt, in das er seine Kontaktpersonen eintragen sollte. Auch die Anweisung an seine Familie, sich ebenfalls in Quarantäne zu begeben, sei erst eine Woche später erfolgt – zeitgleich mit der entsprechenden Anweisung an die Mitarbeiter des Fliesenlegers. Zwischenzeitlich hatte der Bauherr längst ein Baustellenverbot für diese angewiesen, um die Gefahr einer eventuellen Infektion weiterer auf der Baustelle Tätiger zu verhindern.

„Ich fasse das alles nicht“, sagt Kinscherff dazu. Wieso es zu diesen Verzögerungen in der Informationskette kam, lässt sich im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen. Dass dadurch niemand sonst in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist ein glücklicher Umstand.