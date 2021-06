Der Markt für Milchalternativen wächst rasant und hat damit nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den vergangenen Jahren zu einer Verdoppelung der Importe von Hafer-, Soja- und anderen Pflanzendrinks geführt.

2020 wurden 206,0 Millionen Liter Pflanzendrinks im Wert von rund 134,0 Millionen Euro nach Deutschland eingeführt, wie das Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das waren demnach gut 46 Prozent mehr als im Vorjahr. Gegenüber 2017, als die Daten erstmals so erfasst wurden, legten die Importe mit einem Plus von 130 Prozent um mehr als das Doppelte zu. Doch auch die deutschen Exporte der Milchalternativen legten 2020 um 35 Prozent im Vorjahresvergleich auf 118,1 Millionen Liter zu, wie das Bundesamt weiter mitteilte. Gegenüber 2017 betrug das Plus 83 Prozent.

Dennoch sind die veganen Milchalternativen insgesamt nach wie vor ein Nischenprodukt: Die inländische Produktion von Trinkmilch tierischen Ursprungs ist den Statistikern zufolge etwa 40 Mal so hoch. 2020 wurden in Deutschland demnach 8,2 Milliarden Liter Trinkmilch zum Absatz produziert, weitere 7,2 Milliarden Liter Milch waren für die Weiterverarbeitung bestimmt.