Die Pfalzwerke, in vielen Teilen der Pfalz der Strom-Grundversorger, senken ab 1. April die Strompreise in eben dieser Grundversorgung.

Das hat das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Der Strompreis je verbrauchter Kilowattstunde (kWh) sinkt den Angaben zufolge um 5,87 Cent. Allerdings steigt der Grundpreis leicht um 73 Cent pro Monat brutto.

Beispielrechnung der Pfalzwerke

Der neue Verbrauchspreis in der Grundversorgung – die allerdings meist deutlich teurer ist als die Sondertarife vieler verschiedener Energieanbieter – liege dann bei 36,24 Cent pro kWh brutto. Der Grundpreis betrage ab April 10,96 Euro pro Monat brutto.

Laut Pfalzwerke-Beispielrechnung ergibt sich damit für einen Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 2800 kWh eine Entlastung von etwa 155 Euro pro Jahr. Grund für die Reduzierung seien die niedrigeren Netzentgelte, die sich auf den Verbrauchspreis auswirkten, so die Pfalzwerke. Deren Wirkung übertreffe gestiegene Fixkosten beim Grundpreis.

Sondervertrag oft günstiger

Die neuen Preise der Grundversorgung gelten den Pfalzwerke-Angaben zufolge automatisch ab April. Seine Sondervertragskunden mit anderen Tarifen habe man in den vergangenen Monaten bereits über Preissenkungen informiert, teilten die Pfalzwerke am Mittwoch mit.

Die Verbraucherzentralen raten Kunden zu regelmäßigen Vergleichen der Strompreise verschiedener Anbieter und zum Prüfen eines Wechsels in die meist günstigeren Sondertarife.

