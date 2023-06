Die pfälzische Wirtschaft sieht sich mit Blick auf vielschichtige aktuelle Probleme so stark gefordert wie selten zuvor. Daher haben Unternehmensvertreter bei der IHK-Vollversammlung ihre Forderungen in einem neuen Papier gebündelt.

Fachkräfte ausbilden, anwerben und sichern, Standorte attraktiv machen, Innovationen fördern und einiges mehr. Die pfälzische Wirtschaft hat am Dienstag bei der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern einstimmig ein Forderungspapier verabschiedet. Es richtet sich an Politik und Verwaltung.

Die „Forderungen der Wirtschaft für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsraum Pfalz – ein Plädoyer für die Pfalz“ sind auch schon mit Blick auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr zu sehen.

Große Bandbreite an Herausforderungen

Multiple Krisen wie die Corona-Pandemie samt ihrer Folgen und der Ukrainekrieg sowie der energiepolitische Umbau oder der Fachkräftemangel hätten zu einer deutlich größeren Bandbreite an Herausforderungen geführt, die auch die Pfälzer Wirtschaft bewältigen müsse, heißt es von der Vollversammlung der IHK Pfalz. Daher haben sich Kammer und Unternehmen entschlossen, die Leitlinien für ihr politisches Engagement anzupassen. Die Kommunen seien eingeladen, in einen „konstruktiven und intensiven Dialog mit uns als IHK und den Unternehmen vor Ort zu treten“ respektive diesen weiterzuführen, heißt es in dem neuen Papier.

Mehr Möglichkeiten für Fachkräfte und Familien

Ansatzpunkte zu Verbesserungen sieht die regionale Wirtschaft viele, etwa bei Steuern und Abgaben, Bürokratie, Innovations- und Gründungsklima und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Alle Potenziale müssen schnell angegangen und ausgeschöpft werden“, sagt Martina Nighswonger, Vizepräsidentin der IHK Pfalz und Chefin des Kleinkarlbacher Chemieunternehmens Gechem.

Das Positionspapier konzentriert sich auf acht Schwerpunkte: Fachkräfte, Infrastruktur, Flächenbedarf, leistungsfähige Kommunen, Innovationen, lebenswerte Standorte, touristische Strukturen und Planungssicherheit.

Früh ansetzen und an den Schulen Berufsorientierung erleichtern ist für die Pfälzer Wirtschaft eines von mehreren Mitteln, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Steuere man nicht gegen, werde er sich stark zuspitzen, weil die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer, in den kommenden Jahren in Rente gehen. Die duale Ausbildung müsse gestärkt und die Einstellung ausländischer Fachkräfte vereinfacht werden. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit auch in der Praxis tatsächlich funktionierenden Betreuungsangeboten sei verbesserungswürdig, betont die IHK-Vollversammlung.

IHK: Positive Signale für zweite Rheinbrücke bei Wörth

Zu den Forderungen der Unternehmen in Sachen Infrastruktur gehört die zweite Rheinbrücke bei Wörth. Hier habe es, so die IHK, wie bei der B10 vom Bundesverkehrsministerium positive Signale gegeben. Der Ausbau der Tank- und Ladeinfrastruktur inklusive Wasserstoff sowie schnellere, digitalisierte Verfahren in der Verwaltung müssten forciert werden, betont die Kammer als Stimme der regionalen Wirtschaft.

„Dachmarke Pfalz“ stärken

Die IHK-Vollversammlung wünscht sich, dass „gleichwertige Lebensbedingungen in allen Regionen der Pfalz“ forciert werden und dass die „Dachmarke Pfalz“ gestärkt wird. Im Sinne einer attraktiven Wirtschaftsregion.